Rezerviștii din Timiș și Caraș-Severin, chemați la unitățile militare pentru exerciții și antrenamente de mobilizare

Ministerul Apararii Nationale (MApN) a explicat criteriile care au stat la baza emiterii ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitii si antrenamente de mobilizare. Precizarile au fost facute in contextul in care astfel de ordine au fost emise pentru rezervistii din Timis si Caras-Severin.

„Conform legislatiei in vigoare din 2006, Legea 446, rezerva de mobilizare a Armatei Romaniei cuprinde rezerva operationala si rezerva generala. In cadrul rezervei operationale sunt rezervistii cu pregatire militara care sunt cuprinsi in statele de organizare ale unitatilor si in planurile de mobilizare ale unitatilor.

Deci nu oricine poate sa faca obiectul unei astfel de convocari. Dintre acestia, care sunt prinsi in rezerva operationala, nu toti fac obiectul verificarii anuale, ci doar aceia care sunt care au o anumita mutare pe functie, o anumita migratie pe functii ca urmare a dinamicii naturale a rezervei Armatei Romaniei”, a declarat Constantin Spinu, purtatorul de cuvant al MApN.

Constantin Spinu spune ca in evidentele de mobilizare sunt doar oameni care au pregatire militara.

”Fie cei care au facut stagiul militar obligatoriu armata obligatorie care a fost suspendata in 2007 sau cei care au urmat o cariera profesionista, au trecut in rezerva si raman in planurile de mobilizare pana la o anumita varsta, soldatii si gradatii pana la 55 de ani, iar cadrele militare pe clase pana la maximum 63 de ani, dupa care sunt scosi din rezerva de mobilizare, sunt trecuti prin retragere si nu mai fac obiectul unor astfel de convocari.

Avem o evidenta a tuturor rezervistilor care au pregatire militara si sunt cuprinsi in planurile de mobilizare, evident pe adresele din tara.

Legislatia prevede si aceste situatii in cazul in care, intr-o situatie ipotetica ar fi nevoie, si prin decret si hotararea Parlamentului se poate trece de la starea de pace la una dintre cele trei stari de mobilizare, de asediu sau de razboi, atunci se declanseaza niste operatiuni prevazute foarte clar in lege, se emit ordinele.

Pentru asta se fac exercitiile. Anul anii trecuti s-au facut evaluari in urma desfasurarii unor astfel de exercitii. Lectiile au fost integrate in procedurile noastre”, a precizat oficialul MApN.

Potrivit sursei citate, ordinele de chemare au fost pentru rezervisti din Timis si Caras-Severin.

”Sunt barbati rezervisti din evidentele noastre de mobilizare, din judetul Timis si din judetul Caras-Severin. In fiecare an avem doua exercitii cuprinse in planul de antrenament. Ultima editie a planului privind verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei si teritoriului pentru aparare prin exercitii de mobilizare a fost aprobat in CSAT in anul 2021.

In 2021 am avut doua judete, Bihor si Salaj, in 2022 Dolj si Valcea. Anul acesta suntem prezenti in Timis si in Caras-Severin. Sunt exercitii periodice, se desfasoara anual, in diferite perioade”, a spus Spinu.

In functie de continutul ordinului de chemare, acestia se prezinta la unitate, parcurg un flux de verificare a documentelor si de echipare cu uniforma si armamentul individual.

Unii dintre ei vor executa trageri in poligon, li se vor reaminti principalele reguli, vor fi cateva prezentari si ateliere pentru reimprospatare a cunostintelor. Altii participa doar la sedinte in unitate sau ateliere pentru revizuirea cunostintelor, potrivit specializarii fiecaruia.

