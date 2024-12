Rezultate exit-poll alegeri parlamentare 2024. PSD – 26%, AUR – 19%, PNL – 15.5%

Rezultate exit-poll alegeri parlamentare 2024. Potrivit exit poll-ului realizat de CURS:

Camera Deputaților

PSD – 26%

AUR – 19%

USR – 15,5%

PNL – 15,5%

SOS – 5,5%

POT – 5,5%

UDMR – 5%

SENS – 3,3%

PMP – FD – 1,1%

REPER – 1,2%

Altele – 2,4%

Senat

PSD – 26,1%

AUR – 19,2%

PNL – 15,9%

USR – 15,6%

SOS – 5,4%

POT – 5,4%

UDMR – 5%

SENS – 3,2%

FD – PMP – 1,2%

REPER – 1,3%

Altul 1,7 %

Potrivit unor decizii BEC, au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor:

* Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

* The Center for International Reserch and Analyses

* Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

* ARA Public Opinion SRL

