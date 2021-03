Diploma de ridicare a Timişoarei la rangul de oraş cezaro-crăiesc, la Muzeul Naţional al Banatului

Programul “The History of Romania in One Object” / „Istoria României într-un obiect” continuă cu prezentarea „Diploma de ridicare a Timişoarei la rangul de oraş cezaro – crăiesc”.

Premiera episodului 4 a avut loc luni, pe pagina de facebook a Muzeului Naţional al Banatului Timişoara.

Un moment important în existenţa Timişoarei intervine în anul 1781. Prin Diploma din 21 decembrie 1781, emisă de împăratul Iosif al II-lea, Timişoara dobândea statutul privilegiat de „Oraş liber regesc”.

Ce presupunea acest lucru? Timişoara beneficiază de o serie de avantaje importante care vor îngădui o dezvoltare accelerata a activităţilor urbane. Oraşul era scos de sub jurisdicţia comitatului (reînfiinţat în 1780); trimitea reprezentanţi proprii în Dietă; îşi alegea proprii dregători şi juraţi; percepea vama la intrarea şi ieşirea mărfurilor; avea dreptul de a organiza târguri anuale şi săptămânale, de a-şi stabili bugetul propriu de venituri şi cheltuieli anuale; era scutit de anumite obligaţii fiscale; avea dreptul la o stemă proprie – explică specialiştii de la Muzeul Banatului.

Episodul de luni a fost prezentat de muzeograf dr. Ciprian Glăvan. Proiectul este realizat în colaborare cu Romanian Cultural Institute in New York / ICR New York şi cu sprijinul Consiliul Judeţean Timiş.

Comentarii

comentarii