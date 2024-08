Rita Ora, Passenger, Zdob și Zdub la Timișoara, pentru Celebrarea Orașului

A doua ediție a evenimentului Celebrarea Orașului se va desfășura în perioada 16-18 august 2024 și îi are cap de afiș pe Rita Ora, Passenger, Zdob și Zdub, dar include peste 100 de evenimente culturale, sportive și comunitare, pentru toate vârstele, în mai multe locații din oraș.

În acest an „Celebrarea orașului” va activa o locație centrală, cu o suprafață de peste 15.000 de metri pătrați: Parcul Civic și Bulevardul I. C. Brătianu.

Bega și toate spațiile care vor găzdui evenimente, în amonte și în aval, vor crea un traseu de explorare și (re)descoperire a orașului, de-a lungul apei care unește comunitatea.

Rita Ora și Passenger vor concerta în Parcul Civic, în 17 august.

Rita Ora a vândut șapte milioane de single-uri, a avut 13 hituri în top 10, iar albumul cu care şi-a început cariera a avut un record de vânzări. Single-urile “Hot Right Now” și „How We Do (Party)” au consacrat-o și au menținut-o în fruntea topurilor din Marea Britanie.

Lansarea ei a fost un real succes – în acel an, artista a avut cele mai multe piese pe locul 1, într-un top britanic.

După mai multe apariții de succes pe marele ecran, la Hollywood, Rita Ora a revenit la muzică în 2017, cu un turneu european de 33 de concerte, toate sold out. A încheiat turneul în 2018, cu lansarea unui mult aşteptat album, al doilea din carieră, întitulat „Phoenix”.

Albumul a înregistrat peste 330 de milioane de difuzări doar în Marea Britanie. Ultimele sale 5 single-uri au adunat peste un miliard de stream-uri Spotify, în întreaga lume.

Hitul cunoscuit în întreaga lume, „Your Song”, a ajuns la peste 352 de milioane de stream-uri şi este cea mai cunoscută piesă a artistei, în Europa.

În aceeași seară, artistul britanic Passenger va susține primul concert la Timișoara pe aceeași scenă.

Cântăreț și compozitor multi-premiat și cu vânzări de platină, Passenger a trecut de la concerte la colțul străzii la stadioane pline și are peste 7,4 milioane de abonați pe canalul de YouTube, 3,8 milioane de urmăritori pe Facebook și peste 14 milioane de ascultători pe lună pe platforma Spotify.

„Let Her Go” a ajuns numărul 1 în 19 țări și a înregistrat peste șase miliarde de stream-uri la nivel global, fiind a doua cea mai difuzată piesă din toate timpurile.

Consecvența producției sale și autenticitatea sa, atât pe scenă, cât și în afara ei, i-au adus lui Passenger o bază de fani la nivel mondial și turnee în întreaga lume, fiind cap de afiș pe unele dintre cele mai renumite scene.

„Celebrarea Orașului 2024” face parte din moștenirea Programului Cultural Național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, fiind finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și organizat de Centrul de Proiecte.

