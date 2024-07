Rita Ora vine pentru prima dată în Timișoara, la Celebrarea orașului 2024

Rita Ora vine la Timișoara în 17 august. Artista britanică, originară din Kosovo, va urca pe scena din Parcul Civic, la Celebrarea orașului de la ora 22:00.

De la debutul ei în 2012, Rita Ora a vândut șapte milioane de single-uri, a avut 13 hituri în top 10, iar albumul cu care şi-a început cariera a avut un record de vânzări. Single-urile Hot Right Now și How We Do (Party) au consacrat-o și au menținut-o în fruntea topurilor din Marea Britanie. Lansarea ei a fost un real succes – în acel an, artista a avut cele mai multe piese pe locul 1, într-un top britanic.

După mai multe apariții de succes pe marele ecran, la Hollywood, Rita Ora a revenit la muzică în 2017, cu un turneu european de 33 de concerte, toate sold out. A încheiat turneul în 2018, cu lansarea unui mult aşteptat album, al doilea din carieră, întitulat Phoenix. Albumul a înregistrat peste 330 de milioane de difuzări doar în Marea Britanie. Ultimele sale 5 single-uri au adunat peste un miliard de stream-uri Spotify, în întreaga lume. Hitul cunoscuit în întreaga lume, Your Song, a ajuns la peste 352 de milioane de stream-uri şi este cea mai cunoscută piesă a artistei, în Europa.

În aceeași seară de 17 august 2024, artistul internațional Passenger va susține primul concert la Timișoara pe aceeași scenă. Programul evenimentului „Celebrarea orașului” va fi completat de cea mai populară trupă din Republica Moldova – Zdob și Zdub – care promite un concert electrizant, în stilul etno-rock deja consacrat. Accesul la cele trei concerte excepționale este gratuit. Programul complet va fi disponibil în curând pe site-ul www.celebrare-timisoara.ro.

