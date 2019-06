Road Patrol MC România Bikers Festival 2019

Cea de-a 17-a ediție a Road Patrol MC România Bikers Festival va avea loc în perioada 21-23 iunie, la Poligonul AJVPS Timișoara, lângă Pădurea Verde. Ca în fiecare an, pasionații de motociclete vor avea parte de o serie de concursuri, alături de alte activități specifice întâlnirilor de acest gen, precum și de o paradă moto. Participanții la eveniment vor lua parte la o tombolă, în cadrul căreia fericitul câștigător va pleca acasă cu o motocicletă. În cadrul evenimentului vor concerta formații din Polonia, Marea Britanie, Grecia și România. Vineri, 21 iunie, vor concerta formațiile Lux Perpetua (Polonia), Voodoo Vegas (Marea Britanie) și Onenightstand (România), iar sâmbătă, 22 iunie, pe scenă vor urca Rotting Christ (Grecia), Gothic Romania (România), Sur Austru (România), Katara (România) și Before I Die (România). Femeile și copiii sub 10 ani au intrarea gratuită.

Comentarii

comentarii