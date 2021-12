Robert Șerban, poet Timișoara: ”Am ajuns, iată, în viață, la finalul anului!”

Acum, la finalul anului, prolificul și neastâmpăratul poet și realizator de emisiuni și evenimente literare, Robert Șerban, din Timișoara, prezintă pe scurt ce a însemnat 2021 pentru el și amintește recunoscător de cea mai măreață realizare: ”Am ajuns, iată, în viață, la finalul anului!”

”Iată-mă la “Gazeta de perete”, care e acest facebook. Nu știu dacă la categoria “Așa nu” sau “Așa da”, dar, da, 2021 a fost un an în care am citit, am scris, am realizat câteva zeci de emisiuni la “Piper pe limbă” și alte zeci de interviuri pentru revista “Banatul Azi, am publicat trei cărți (“Electrochimie & pictură.

În dialog cu Ciprian Radovan”, “Poemul curcubeu. Un experiment”, “Oameni în trening”), am fost prezent cu texte în câteva antologii (trei apărute în Germania, Austria și Mexic, două, în România), am trecut prin întâmplări complicate, dar și prin povești faine, am organizat, împreună cu prietenele mele grozave, a zecea ediție a FILTM, cât și a treia ediție a Festivalului “Ion Monoran”, am participat la FILIT și la Festivalul de Poezie de la București, am văzut “Don’t look up!”, am ajuns, iată, în viață, la finalul anului.

Cu nu puțini dintre dumneavoastră m-am intersectat, fie și numai aici, iar acum e momentul să vă mulțumesc că, în principiu, îmi sunteți prieteni și mă suportați. Reciproca e valabilă. Un An Nou formidabil să aveți și să fiți sănătoși!”, este mesajul lui Robert Șerban, vineri 31 decembrie 2021.

