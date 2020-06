Robu, atac la Piețe SA: au avut „o judecată mai simplistă care nu se potrivește pe problematica în cauză”

În conferința de presă din 30 iunie, primarul Nicolae Robu a reluat ideea prezentată cu o zi înainte și pe Facebook, că nu primăria e de vină pentru creșterea taxei din piața volantă. Însă, de această dată, a dat și o explicație pentru decizia consiliului de administrație al Piețe SA: un raționament bun, dar prea simplist pentru această speță. Reamintim că același Nicolae Robu la uns șef la piețe pe fostul său consilier Ionuț Nasleu, și că la păstrat în funcție în ciuda asocierii acestuia cu lumea interlopă din Timișoara.

„Vă anunțasem ieri, pe Facebook, că nu am agreat când am aflat că s-a majorat prețul pentru producătorii care vând produse agroalimentare în piața volantă. SC Piețe SA este o societate comercială, care își are structurile ei de conducere, eu nu am nimic în fișa postului legat de conducerea acestei societăți. Dar am un cuvânt de spus, din postura de primar, reprezentant al cetățenilor și, desigur, mandatat să veghez cum funcționează societățile comerciale la care acționar unic sau într-o altă proporție este Consiliul Local”, a spus Robu.

După cum a spus și în postarea de ieri, Robu a cerut consiliului de administrație al Piețe SA să convoace o ședință de îndată și să anuleze majorarea. Acum, în plus, Robu a și explicat de unde a apărut această decizie: „Sunt vreo 150 de solicitări de intrare în piața volantă. Atunci, ei au judecat pe principiile legii cererii și ofertei, deci, o judecată mai simplistă care nu se potrivește pe problematica în cauză. Sigur, au făcut și o comparație: cât se plătește aici și cât în piețe obișnuite ale orașului”.

Cu această ocazie, edilul a amintit și că „piața volantă nu a căzut din cer”: „Este o realizarea a administrației Robu, a plecat din grupul PNL de consilieri locali. Chiar prima discuție am purtat-o cu domnul consilier Sandu și doamna consilier Adelina Târziu, colegi liberali. Eu tocmai venisem dintr-o vizită în Franța, unde am văzut o piața volantă și venisem cu gândul să facem așa ceva și noi. Prin urmare, s-a întâmplat să fie gând la gând. Cei doi colegi m-au ajutat la materializarea ideii. Nu e a noastră originală, așa ceva se practică și am materializat-o cu succes”.

Pentru a păstra condiții cât mai bune, crede Robu, și producătorii ar trebui să ajute municipalitatea să îi depisteze pe „șmecherii care se infiltrează în piața volantă”. Edilul a explicat cum procedează aceștia: „Cum se trișează? Își iau certificate de producători. Dacă nu sunt verificate cantitățile, cultivă 100 de kg de roșii, dar ei, de fapt, vând de 1.000 de kg, folosindu-se de acel certificat de producător. Vin cu roșii cumpărate de la piața de gros sau eu știu de pe unde. Cuvântul de ordine, plecat de la mine, este «fără menajamente». Vrem să o ținem așa cum am gândit-o, să nu fie degenerată de oameni fără conștiință, care se gândesc doar cum să facă bani”.

Robu a mai spus că piața volantă are două scopuri: să ajute producătorii și să aducă timișorenilor „produsele naturale, sănătoase și gustoase, din soiurile noastre foarte bune”. Cu această ocazie, primarul nu s-a abținut de a face o paranteză: „Nu știu în câte țări am fost, dar niciunde, nu am întâlnit fructe și legume mai gustoase decât ale noastre, cele din soiuri care au fost perfectate ani și ani. Acum, există o tendință de a înlocui aceste soiuri cu unele mai rezistente, dar care nu ne dau fructe la fel de sănătoase… și chiar nici așa de gustoase”.

