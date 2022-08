Robu către Fritz: ”Pinocchio oprește-te!”

Realitatea cruntă de pe străzile din Timișoara, inundate de gunoaie, l-a făcut pe fostul primar Nicolae Robu să îl atace, din nou, pe actualul edil, Dominic Fritz.

Disputa se referă la numărul de străzi din Timișoara pentru care există contract de salubritate. Primăria Timișoara pregătește un nou contract de salubrizare, bazat pe date reale, fiind demarată achiziția pentru serviciile de măsurare a suprafețelor străzilor, trotuarelor, aliniamentelor verzi, pistelor de biciclete. ”Am spus-o de multe ori, actualul contract de salubrizare stradală are multe deficiențe, pe care nu le vom repeta și cu viitorul contract. Salubrizarea domeniului public nu poate să se termine la marginea trotuarului, trebuie să includem și spațiul verde de lângă sau pistele de bicicletă sau malurile Canalului Bega. Nu putem să facem achiziții bazându-ne pe date și suprafețe imaginare, ci trebuie să avem suprafețe concrete, corect măsurate, pe baza cărora să putem face o estimare a costurilor viitorului contract de salubrizare și să oferim operatorilor care vor veni la licitație o situație reală a așteptărilor pe care le avem de la cel care va câștiga licitația”, a spus primarul Dominic Fritz. În acest context, Primăria Timișoara a demarat achiziția serviciilor de întocmire a documentației „Studiu privind efectuarea de măsurători ale străzilor din municipiul Timișoara și determinarea lungimii, lățimii și suprafeței necesare pentru stabilirea suprafețelor de salubrizare stradală”.

La începutul verii, primarul declara că: ”În primele patru luni ale anului au fost colectate 1.900 de tone de deșeuri stradale, adică cât s-a strâns în tot anul 2020. Dacă în 2020, se făcea curățenie doar pe 40% din străzile orașului, anul acesta am reușit să extindem suprafața pe care intervine firma de salubrizare la 95% din străzile Timișoarei. Zilnic, 16 utilaje ale companiei de salubrizare intervin pe străzi și numărul celor care lucrează la curățenie aproape s-a dublat comparativ cu 2020 și acum se lucrează în trei schimburi. Știu că mai avem multe de făcut. Continuăm munca și evident, nu ne vom mai întoarce la situația din 2020, atunci când am preluat mandatul și contractul neclar și incomplet de salubrizare, după care funcționăm și anul acesta”.

Nicolae Robu spune însă că Fritz minte când spune că doar ”50% din străzi le-a găsit sub contract de salubrizare și că a crescut numărul la 95%”. Conform contractului semnat de Primăria Timișoara, în 2019, cu Brantner Servicii Ecologice, angajații firmei trebuie să acționeze pe toate cele 1227 de străzi ale orașului, pe trotuare, alei, parcări, stații STPT, pasaje, poduri, pasarele și zone pietonale. Au de curățat carosabilul, malurile canalului Bega, pistele de biciclete și piețele volante, dar si rigolele.. Adică ”TOATE STRĂZILE ORAȘULUI”, spune Robu.

”D-le Fritz, dumneata chiar n-ai limite ale nesimțirii?! Că limite ale incompetenței ai dovedit că nu ai! Ai făcut orașul praf pe toate coordonatele și n-ai ABSOLUT NICIUN PROIECT PT TIMIȘOARA, NICI ACUM, DUPĂ DOI ANI DE MANDAT! Altfel spus, ești “PRIMARUL ZERO PROIECTE”! Noi, timișorenii -bănățeni, arădeni, bihoreni, maramureșeni, hunedoreni, cărășeni, olteni, moldoveni, români, nemți, maghiari, sârbi, evrei, ucraineni etc, etc- trăim aici cu un set de valori pe care le respectăm, iar printre ele, la loc de frunte, sunt și BUNUL SIMȚ și ADEVĂRUL!

Atașez cum arată Timișoara astăzi, cu dumneata primar! Ce să zic, e demnă de statutul de capitală culturală europeană, nu-i așa?!

Statut parte și el, alături de absolut toate proiectele cu care te lauzi, din ceea ce dumneata numești cu nerușinare “greaua moștenire”!”, a scris Robu, pe pagina sa de Facebook.

Până la urmă însă, nici nu mai contează cine are dreptate. Dezastrul din oraș nu l-a făcut pe Fritz decât să dea vina pe contractul semnat de Robu, deși avea prerogativele să penalizeze Brantner pentru serviciile neefectuate, sau chiar să rezilieze contractul. Noul contract, promis de actualul edil va intra în vigoare abia din 2023.

