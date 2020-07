Robu, din nou dezlănțuit împotriva tuturor. A reparat un pod fără autorizație, dar acuză jocuri politice

Primarul Nicolae Robu a comentat, fără a explica, situația legată de Podul Dragalina. În lipsa unei autorizații de construire timp de câteva luni, în timpul șantierului de anul trecut, Inspectoratul de Stat în Construcții a sesizat organele de cercetare penală. Robu acuză faptul că este vorba doar despre o strategie electorală, iar în baza asigurărilor date de direcția de specialitate din Primărie, spune că totul a fost executat corect.

„Domnule, sunt penibili oamenii ăștia… sunt penibili, ce să mai discut despre ei? Sunt penibili și au fost penibili în toată această perioadă. Nu am ce să discut, dar văd că e încă un subiect de campanie electorală, că asta fac ei… au primit ordin și s-au implicat. Sunt tot aceiași. Așa e în țara asta. În mod normal, ar trebui când ajungi la putere, vii cu echipa ta. Ai echipă bună, cetățenii te votează să mai rămâi la putere. Nu ai echipă bună, pleci și vin alții. Dacă ar fi așa, fiecare ar fi preocupat ca echipa lui să facă performanță pentru a obține voturi. Așa, umblăm cu tot felul de prostii. Cică funcția de prefect e una apolitică, ce prostie mai mare ca asta poți inventa. Spui reprezentantul guvernului în teritoriu – un guvern care e unul politic – e apolitic. Trebuie asumate unele lucruri, aici.

Asta fac cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Credeți că eu îmi pun mintea cu ei? Am făcut două poduri superbe: Dragalina și Eroilor. Nu le-am construit de la zero. Din fiecare, cam două treimi reprezintă construcții noi. Am consolidat și reabilitat partea veche și am construit poduri noi, unul în aval, altul în amonte, lipite de podul vechi și, împreună, cele trei poduri constituie un pod de aproape trei ori mai lat decât podul inițial. Asta s-a întâmplat și la Dragalina și la Jiul (Eroilor – n.r.). Nu-i cu nimic mai prejos un pod construit acum, lipit de un pod vechi, decât unul de sine stătător. Atâta tot că fiecare dintre ele are o singură balustradă, partea cealaltă e de legătură cu podul vechi”, a spus Robu.

Acesta a primit asigurări din partea aparatului de specialitate că totul a fost executat corect. „Asta-i tot, deci două treimi sunt construcții noi, o treime – așa-i cinstit să spunem – sunt construcții vechi, reabilitate, consolidate chiar. Le-am făcut și iată că unii sunt deranjați că le-am făcut pentru că timișorenii le apreciază. Atunci, vin să împroaște cu noroi, cu prostii de genul acesta. Ce minte trebuie să ai ca să te legi de așa ceva. E corect tot ce s-a făcut, vă asigură direcția de specialitate. (…) Știu că sunt fise introduse să atace anumite teme, pe perioada asta, că doar știm care e abordarea presei libere… libere de conștiință…”, a încheiat Robu.

