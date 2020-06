Robu nu se lasă la Dobra: „Să cedeze Consiliul Județean terenul de la aerodromul Cioca!”

În ședința ordinară a Consiliului Local Timișoara din 25 iunie, primarul a spus că dă răspuns negativ solicitării formulate cu o zi înainte de Consiliul Județean Timiș, de a fi predate construcțiile de la aerodromul Cioca, de la Primărie către Consiliul Județean. În schimb, Robu propune „județului” să lase terenul la „local”. Reamintim, disputele interinstituționale pentru drepturile asupra Aerodromului Cioca durează de ani de zile și duc la degradarea clădirilor. Primăria deține construcțiile, în timp ce Consiliul Județean deține terenul de acolo.

Subiectul a fost adus în discuție la finalul ședinței, când consilierul Adrian Orza a întrebat: „Care este strategia Consiliului Local cu (aerodromul – n.r.) Cioca? Mă sună unii consilieri județeni, unii chiar din PNL, și eu nu știu ce să spun. Am mai întrebat o dată, am înțeles că nu s-a stabilit. Văd că ei, la județ, tot dau niște hotărâri… fac oferte sau ceva de genul ăsta”.

Primarul Nicolae Robu a răspuns: „Cred că mult mai potrivit ar fi să cedeze Consiliul Județean dreptul de proprietate asupra terenului către Consiliul Local. Până una alta – nu o luați ca joc politic – noi ne gestionăm proprietățile. Avem forța să o facem, avem oameni, resurse să o facem! Consiliul Județean nu și-a valorificat nimic din patrimoniu. Dacă noi am vrea să facem o demonstrație de forță, am spune, dăm un proiect de hotărâre: «Începând din data de… Consiliul Județean se retrage din toate clădirile pe care noi le-am pus la dispoziție Consiliului Județean». Nu că noi nu am avea nevoie de ele, ci ca să îl ajutăm. Nu a fost în stare să construiască nimic pe terenuri date de pe vremea când, cred, erați viceprimar și poate și mai demult”.

Edilul-șef a dat și exemple: clădirea pentru Centrul Speranța, terenul de vis-a-vis de Hotel Timișoara, Muzeul de Istorie al Banatului. În cazul celui de-al doilea, Robu a ținut să se menționeze că terenul este dat de mai bine de 20 de ani Consiliului Județean, „ca să nu se creadă că e un atac la actualul președinte al Consiliului Județean”. Acolo, crede Robu, primăria ar fi putut deja să construiască o parcare cu zece etaje. În același timp, acesta a reiterat ideea că din cauza felului în care Consiliul Județean a gestionat clădirea muzeului, la aniversarea a 30 de ani de la revoluția din 1989, nu a existat un muzeu dedicat acestui eveniment.

„De ce se vrea, numai în context electoral, să se preia clădiri de la Primărie, câtă vreme s-a făcut dovada incapacității de a se valorifica și cele care există? Cerem noi terenul! Și astăzi am și făcut răspunsul. Domnul director Răvășilă l-a făcut, eu i-am făcut niște observații și urmează să-l semnez. În răspunsul către Consiliul Județean, care va fi un răspuns negativ, va fi și solicitarea de transfer a terenului către primărie”, a mai spus primarul.

Dacă președintele Consiliului Județean, Călin Dobra, spunea în legătură cu aerodromul: „Vrem să îl aducem la un nivel la care să desfășurăm acolo evenimente aeronautice, cultural-artistice, zboruri de agrement, aerotaxi, parașutism și multe altele”, primarul Timișoarei nu îi dă dreptate. Robu, pe de altă parte, crede că legislația românească dă prerogative diferite consiliilor județene și locale, pentru dezvoltare imobiliară și organizare de evenimente cultural-artistice fiind mai potrivită administrația locală.

„Este de interes să ținem (de clădire – n.r.), tocmai pentru a sprijini dezvoltarea, acolo, a unor activități cultural-artistice de anvergură. S-a făcut o primă încercare, reușită, anul trecut cu festivalul Flight și, desigur, trebuie să continuăm și cu acesta și cu altele. Noi mai avem teren în zonă. Numai că cel mai bine ar fi ca acolo să întregim proprietatea pe care o avem. Poate veni, în curând, și un proiect de punere în valoare a terenului, împreună cu aceste clădiri, inclusiv în scopuri culturale”, a încheiat Robu.

