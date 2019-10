Robu nu vrea tonete pe stradă, ca la New York

Poate în cel mai mare oraş american se potrivesc, dar la Timişoara în niciun caz! Vorbim despre chioşcuri, noua mare problemă a primarului. Acestea se adaugă garajelor şi, la rândul lor, trebuie să dispară. Viziunea a fost prezentată de Nicolae Robu, primarul Timişoarei, după ce a vizitat Piaţa Mocioni şi s-a declarat total nemulţumit de ce a găsit pe platoul a fostului restaurant Sinaia. În concluzie, aceste construcţii nu s-ar potrivi cu modul de viaţă a capitalei Banatului. Construcţii gen chioşcuri se potrivesc la New York, nu aici, spune Robu.

„Am fost în zona Iosefin, Acolo era un restaurant, Sinaia, dar acesta a dispărut, iar acel platou unde era restaurantul este lăsat de izbelişte. Nu vorbesc de starea clădirilor. Dar vom face să dispară chioşcurile de acolo, eu sunt pornit împotriva lor şi a garajelor. Noi nu suntem ca New York, unde lumea e în grabă şi e nevoie de astfel de locaţii pentru hrană, de hot dog. Acolo este explicabilă prezenţa, pentru că e o populaţie mare şi în continuă mişcare şi are nevoie de acest tip de produse. E o ofertă din asta la tot felul de chioşcuri şi tarabe, dar cred că nici acolo nu e la fel bine văzută. Nici mine nu mi-a plăcut ce am văzut acolo, când am fost. Dar este acolo acceptabil un comerţ alimentar de acest fel. Mie nu mia plăcut. Nu suntem în astfel de situaţie, în care putem pretinde că şi acest comerţ să se desfăşoare într-un spaţiu permanent, nu provizoriu şi, doar excepţional, unde se pretează aşa ceva să existe”, a declarat Robu.

Comentarii

comentarii