Robu și-a amintit că în 2005 a avut o viziune de viitor, ”copiată” acum de unul dintre contracandidații săi

Primarul Nicolae Robu, prezentând una dintre ultimele investiții de infrastructură culturală realizată de Primăria Timișoara, a lansat un nou atac la adresa contestatarilor. De această dată, a venit rândul celor care acuză actuala administrație locală de lipsă de viziune. Dintre aceștia, în mai multe rânduri, au fost cei din alianța USR PLUS, în mod special Dominic Fritz, candidat chiar la Primăria Timișoara.

Cuvintele mai dure ale lui Robu au fost adresate pe când acesta prezenta proiectul de la Cinema Studio, realizat în parteneriat cu Groupama, Institutul Cultural Francez și Ambasada Franței în România. Partenerii municipalității au investit 150.000 de euro în studiile necesare, restul de fonduri urmând să fie asigurat din bugetul local, circa 18 milioane de lei, pentru execuția efectivă a lucrărilor.

În contextul prezentării proiectelor de infrastructură necesare implementării dosarului de candidatură Timișoara 2021 – Capitală Culturală Europeană, edilul-șef a spus: „Acolo, dincolo de anumite proiecte, de o anumită abordare a actului cultural, avem o mulțime de angajamente care țin de infrastructură. Noi, bineînțeles, am adăugat și alte obiective, tot în ideea de a ne pregăti de anul în care vom deveni Capitală Culturală Europeană, am accelerat unele lucrări, care oricum erau necesare.(…) Am forțat lucrurile, poate, în plus față de cum am fi făcut-o altfel. Sigur, nu a fost plăcut cu atâtea lucrări făcute deodată, dar eu zic ca ă meritat”.

La un moment dat, deviind puțin de la subiectul abordat, Robu a spus: „Noi lucrăm în cadrul unei viziuni. Noi știm ce înseamnă viziune, nu vorbim într-un limbaj de lemn…viziune, viziune, dar tu nu găsești nicio idee care să reprezinte punctele definitorii ale acelei viziuni. Cică «lucrăm cu viziune», «noi avem viziune» îi aud pe tot felul de… nu mă refer la o persoană anume, ci tot felul de «vizionari»”.

Acesta a făcut referire și la programul „Vision Timișoara 2030”: „Eu sunt cel care a inițiat Timișoara 2030. În anul 2005 am propus «viziune 2050», dar, până la urmă, s-a convenit cu administrația locală a acelei perioade să fie «viziune 2030». În cadrul acelei viziuni, încă se desfășoară lucruri care au fost bine gândite, sub asistența specialiștilor germani de la institutul Fraunhofer IPA, pe care l-am adus aici în parteneriat, eu făcându-l, din postura mea de rector, doctor universitar Honoris Causa pe președintele acestui institut Fraunhofer, profesorul Bullinger. Sigur că unii contestă asta (…), dar eu sunt obișnuit cu tot felul de eroi în urma războaielor și cu oameni care-și revendică ceea ce au făcut alții, respectiv, care neagă aportul altora”.

Ulterior, după ce i-a fost adusă broșura din mașină de către „domnul Vasile”, Robu a revenit la subiect. Acesta a citit din cuvântul de introducere al acelui material partea în care fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, spunea că Universitatea Politehnică a inițiat programul. „Eu am fost cel care l-am contactat și i-am propus domnului primar asta. Cu mirare, am văzut că dânsul nu a mai recunoscut. În fine, explicațiile pot fi multiple”, a ținut să adauge Robu.

Citind și din introducerea sa și din următoarele pagini în care era prezentată o organigramă, Robu a revenit la acuzele care i se aduc actualei administrații: „Aici e viziune! E viziune, o mulțime de lucruri foarte concrete, asta e… nu limbaj de lemn! Cică «noi lucrăm pe genunchi», când aud expresia asta… Domnule, cât de penibili pot fi toți cei care vorbesc… încă vorbesc, deși văd în jurul lor transformări majore. Timișoara e altceva acuma! Oricât ai antipatiza pe cineva, nu poți să nu recunoști aceste schimbări majore care au avut loc în oraș! Orașul e altceva, acum! Sigur că a fost greu pentru toată lumea, ca să fie altceva. Răspunderea maximă am avut-o eu în acești opt ani în care s-au produs aceste schimbări radicale, da?, Dar greu a fost pentru fiecare timișorean când aveam atâtea șantiere deschide deodată. Și acuma, vara asta am avut foarte, foarte multe șantiere, unele încă sunt, și acum, deschise”.

Tema „lipsei de viziune în actuala administrație” a fost abordată în mai multe conferințe ale lui Dominic Fritz, atât mai recente – pe Calea Aradului, despre spitale; în Piața Traian, despre clădirile istorice; pe Aleea F.C. Ripensia, despre infrastructura rutieră; lângă Facultatea de Educație Fizică și Sport, despre digitalizare; în zona Pieței Aurora, despre curățenie –, cât și mai îndepărtate. De exemplu, în februarie, când și-a lansat public viziunea sa asupra administrației locale, evenimentul s-a numit „Timișoara 2030 – o viziune strategică pentru Capitala Banatului”.

