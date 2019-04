Robu – “spaima” poluatorilor, pe care nu-i poate prinde, din Zona Soarelui, unde locuiește

Primarul Nicolae Robu se declară “spaima” celor care poluează olfactiv Timişoara, dar nu-i poate dovedi, pentru că acolo unde simte mirosul, nu există niciun poluator.

El învinovăţeşte Garda de Mediu că deşi a depus acolo notificări, instituţia de mediu nu a dat niciodată niciun răspuns. În acest timp, poluatorii îşi continuă “ticăloşia”, până când “iese Robu şi îi sperie”.

“În urmă cu două-trei săptămâni, am ieşit cu un mesaj foarte dur legat de poluarea produsă de nişte poluatori agenţi industriali. Nu ştiu care, pentru că dacă aş şti, i-aş nominaliza. De ani de zile încerc să-i identific dar nu reuşesc pentru că nu am nici instrumentele, nici prerogativele necesare pentru aşa ceva. Prerogativele sunt la Garda de Mediu, care nu aparţine de primărie. Joi seara, s-a simţit din nou acelaşi miros în cartierul Soarelui. Asta denotă foarte clar o ticăloşie fără margini

din partea acestor poluatori. Eu presupun că în procesul lor de fabricaţie se cumulează nişte substanţe de care ei scapă printr-un anumit tehnologic special. Asta cred că explică faptul că nu zilnic simţi acel miros, că ei pot lucra şi fără să producă acel miros. Când sunt lăsaţi în pace, consumă acele substanţe, le distrug zilnic. Când iese Robu şi îi sperie, nu mai distrug acele substanţe, ci le acumulează câteva săptămâni, după experienţa mea de până acum şi apoi, din noi iese mirosul”, a explicat Nicolae Robu mecanismul.

Edilul a afirmat că primăria nu are pârghii decât să se adreseze Gărzii de Mediu, lucru pe care l-a făcut prin mass-media, prin facebook, prin documente oficiale, fără niciun rezultat.

“Aţi auzit vreun comunicat prin care această instituţie a statului cu atribuţii de a-i pedepsi pe cei care poluează mediul, să spună X este operatorul industrial care produce aceste necazuri, mirosuri? Să ştim cine îl produce! Nu am reuşit personal, deşi împreună cu şoferul meu Vasile am mers şi ne-am folosit simţul olfactiv, dar nu am reuşit să tragem nicio concluzie. Am creat acea gardă cetăţenească, un număr de tineri s-au dus şi în miez de noapte dar nu au putut identifica mirosul. Se simţea în diverse puncte ale oraşului, şi nu puteai face legătura între punctul acela şi poluatorul care produce mirosul”, a mai adăugat primarul.

El a făcut un nou apel la Garda de Mediu să-i pună la punct pe cei care le creează timişorenilor acest disconfort sau poate mai mult decât atât, ne afectează şi sănătatea.

“Eu nu am aprobat nicio investiţie poluantă în Timişoara. A fost o promisiune a mea, iar eu scriu încă din cererea de urbanism pentru cei care vor investiţii, să nu fie poluatori”, a conchis primarul.

