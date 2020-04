Robu supărat pe afirmațiile fostului rector al UPT, Ioan Carțiș: „portăresele știu cel mai bine cât am muncit eu ca rector”

Primarul Nicolae Robu a răspuns criticilor aduse de Ioan Carțiș, cel care l-a precedat în fotoliul de rector al Universității Politehnice din Timișoara. Carțiș îl acuza pe Robu că se laudă cu obiective începute și, în mare parte, realizate în mandatul său, înainte de 2004, când actualul primar a fost ales rector. Acum, Robu a întocmit o listă cu realizările sale ca rector, în perioada 2004 – 2012, și îl provoacă pe predecesor să facă același lucru, pentru a face o comparație.

Robu a început spunând că Carțiș i-a fost împotrivă chiar din timpul alegerilor din 2004. „În 2004 am ajuns rector, cu 66 – 67% din voturi, în pofida anti-campaniei rectorului (n.r. Ioan Carțiș) la adresa mea. Spunea că sunt un tip prea năbădăios. Mi-a și mărturisit acest lucru, în discuția de la predarea biroului. De atunci, m-a tot atacat cu aceleași afirmații”, a spus Robu.

Ca și Carțiș, primarul spune că vrea să facă polemici, din respect pentru funcția de rector a Universității unde e „multă viață din viața sa”. Pentru a demonstra acest lucru, Robu face apel și la felul cum interacționa cu angajații Politehnicii: „Eu nu am stat în Universitate 2-3 ore cum stau unii rectori, eu știu portăresele cel mai bine, am făcut și nopți albe acolo. Mi s-a întâmplat, de multe ori, să vin dimineața și să nu ies până după miezul nopții, când plecam acasă. Veneau bietele portărese la mine și spuneau «Domnu rector, dumneavoastră nu ați mâncat nimic, nu ați ieșit de aici». Le răspundeam «Da, am mâncat dimineață, la micul dejun» și mă invitau în cabina lor, la poartă, și ciuguleam și eu din respect pentru ele. Ciuguleam o slăninuță, o felie de salam, ce aveau ele merinde acolo”.

Robu spune că lui i s-ar fi părut mai adecvat ca fostul rector să vină la el și să îi spună că revendică ceva ce nu i s-a datorat. „Nici vorbă de așa ceva. Pentru că nu vreau să stârnesc polemici, nici nu vreau replică frazeologică, eu am pregătit extras din documentele oficiale. Fiecare rector are un raport la sfârșit, cu date din contabilitate. Aici am lista cu obiectivele!”.

Lista prezentată de edil are două coloane, una în care a completat el cu realizările din cele două mandate ale sale și una în care Carțiș ar urma să le treacă pe ale sale. În funcție de sumele alocate de cei doi ar urma să se realizeze comparația. „Să vedem, concret, ce a făcut fiecare! Aștept completarea cu sume. (…) Probabil că dânsul s-a detașat de școală și poate că nici nu mai știe – nu știu, nu vreau să dau explicații – ce s-a întâmplat în școala asta”, a spus Robu. Mai mult, acesta a atenționat că nu și-a trecut toate proiectele, precum dotările laboratoarelor.

De pe lista sa, Robu a amintit zece obiective din categoria „Investiții”, în valoare de 156 de milioane de lei, opt obiective de „Consolidare”, în valoare de 8,2 milioane, 60 de obiective de la „Reabilitare”, cu valoarea de 72 de milioane, nouă obiective de „Reparații capitale”, în valoare de 24,9 milioane, și „Cheltuieli de proiectare diverse”- 1,3 milioane. „Astea sunt sumele! De fapt, toată Politehnica știe ce am făcut eu!”, a încheiat Robu, reiterând ideea că el nici nu va da, și nici nu așteaptă, răspuns frazeologic.

