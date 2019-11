Robu verifică personal dacă micii se fac pe cărbuni sau nu în parcarea de la Modex

Festivalul Vinului a fost ultimul eveniment la care micii vor fi făcuţi „la botul calului”, pe cărbune, în zona centrală a oraşului. Asemenea minuni culinare nu se vor mai întâmpla, spune Nicolae Robu, dacă vânzătorii vor să facă mici şi cârnaţi în centrul oraşului, o vor face pe grătar electric. Iar primarul va superviza personal procesul culinar.

Nota internă dată de primar, prin care se interzice cântatul manelelor şi friptul de mici pe grătar cu cărbuni nu are nicio valoare legală, dar oamenii nu vor avea nevoie de mai mult pentru că vor înţelege. Timişoara e altceva, spune Robu.

„Nu va fi nevoie niciun HCL (n.r. hotărâre de consiliu local), eu am autoritate, ce scrie pe hârtie aşa va fi, nu va fi nevoie să amendăm pe nimeni, pentru că oamenii vor înţelege. La Modex, acolo în parcare, să fie ca la Festivalul Vinului nu se va mai întâmpla, era fum, miros foarte puternic, nu e locul pentru aşa ceva. Dacă se lăsau deschise uşile la Operă, se simţea şi înăuntru, dacă erau spectacole. Mirosea a mici şi cârnaţi. Să lăsăm populismul la o parte. Nu e vorba de elitism, că eu sunt un profesor universitar, ci de respect pentru oraş. Nu înseamnă că am ceva cu micii, cârnaţii, purceii la proţap, sau cu cine consumă aşa ceva, când eu sunt cot la cot cu ei acolo. Am tot respectul, doresc să se înfrupte oamenii din asemenea bunătăţi culinare. Se poate găti, voi fi şi eu acolo. Dar nu se va face cu cărbuni, sunt cuptoare electrice”, a mai declarat Robu.

