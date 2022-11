ROD Festival Timișoara  -18 proiecții de film, două recitaluri de muzică clasică, 8 expoziții, peste 3000 de spectatori

La granița dintre centru si periferie, Festivalul ROD este gândit sub forma unei caravane culturale care facilitează comunităților puțin ofertate din acest punct de vedere, accesul spre cultură.

Dacă acum doi ani ROD-ul debuta cu zilele recoltei cinematografice, în ritm susținut, a fost diversificată și depășită recolta de știuleți culturali pe hectar de audiență prin multe micro-evenimente în care am integrat, alături de film, teatru independent, fotografia de artă, producții video, muzică și dialogul direct cu participanții.

Unde? În cartiere mărginașe ale orașului, în diverse localități din județ dar și în comunitățile mai puțin favorizate, în fața persoanelor cu dizabilități și a persoanelor private de libertate. ROD Festival dezvoltă noi audiențe prin stabilirea unei punți de legătură între publicul care nu are acces sau nu consumă conținut cultural și sectorul cultural în totalitatea sa.

Au fost intervenții culturale cu diverse componente în cartierul Blașcovici și strada Polonă din Timișoara (cu reveniri lunare in locații), Jimbolia, Sânnicolau Mare, Nădrag, Dumbrăvița, Lugoj, Găvojdia, Dudeștii Vechi, Centrele de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din Sinersig, Lugoj și Găvojdia, Penitenciarul Timișoara si secțiile Buziaș și Kuncz, Centrul de zi pentru adolescenți și copii Jimbolia, Centrul Educativ Buziaș. Peste graniță, ROD Festival a intervenit kultural în Najlon Pijaca (Piața Nailon), Novi Sad, Serbia cu o expoziție foto integrată între tarabe cu fotografii realizate de artiști timișoreni și care au surprins personaje din piață, stări, detalii, marfă, reacții, atmosferă.

Vreme de patru luni, in 18 locații diferite din Timișoara, județul Timiș si Serbia caravana culturală ROD Festival a organizat 18 proiecții de film de diferite facturi, gândite pe profilul audienței, 8 reprezentații de teatru, două recitaluri de muzică clasică și 8 expoziții de fotografie in situ la care au participat peste 3000 de spectatori de diferite vârste și categorii sociale (in special pe segmentul de audiență țintit de oferta culturală) și trei zile de caravană medicală organizată de Asociația Pentru ATI “A. Mogoșeanu”. Prezența online, susținută de numeroase producții video de diferite formate a generat cumulat peste 33.000 vizionari, un „reach” de 127.123 de persoane si un număr de 7.187 de vizite pe pagina https://www.facebook.com/RodFestival.

Parte din Programul Cultural Timișoara 2023 – Capitala Europeană a Culturii , finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte și de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2022, ROD Festival este un proiect al Asociației DocuMentor, care-și continuă demersul de a reduce decalajul dintre un „Centru” generic, supraofertat cultural și o „Periferie” imaginară, care de multe ori nu corespunde cu cea geografică.

