Românii iresponsabil creează haos din vama Nădlac: ”Au mințit în declarații! O nație fără căpătâi, niște iresponsabili”

O româncă blocată în haosul din vama Nădlac, în urmă cu două nopți, a povestit într-o postare pe Facebook cum încearcă oamenii care vin în țară să scape de controale și, chiar dacă vin din zone afectate de coronavirus, nu le pasă că îi pot îmbolnăvi și pe alții.

Autoritățile au instalat, la vama Nădlac, două corturi unde oamenii trebuie să intre câte doi pentru a-și depune documentele și pentru a completa formulare.

Fluxul uriaș de români care se întorc în țară a provocat totuși un haos ce a fost descris de tânără pe Facebook.

“Povestea unei natii care se duce incet, dar sigur. Poze de azi noapte. Haos general in Vama Nadlac. Vamesi depasiti de situatie, oameni de joasa speta care nu respecta nici o regula. Se opreau buletinele la ghiseu, trebuia sa parcam si sa mergem sa completam niste formulare. Un cort de unde se ridicau formularele, altul unde se depuneau si se puteau ridica buletinele in schimbul lor.

Pe ambele corturi scria mare INTRATI CATE 2!! Toti buluc, erau peste 40 de persoane in ambele corturi, fara masti, fara absolut nimic, scuipand pe jos si facand scandal. Nu respectau nici cea mai mica regula de igiena. A trebuit sa apelam la un politist caruia i.am explicat ca nu o sa intru nici moarta la gramada cu pleava aia care se infesteaza fix in momentul ala unul pe celalalt si ne.a adus formulare afara.

Groaznic, o natie fara capatai, niste iresponsabili. Acum cateva momente am vizionat un live direct din vama. Ca astia mai vin mii. Curand va fi o explozie de virus in toate colturile tarii pt ca toti urlau ca se pisha pe ea de tara, au drepturi. Au mintit in declaratii ca sa poata intra. Va fi dezastru, Italia e mic copil fara de ce se va intampla de acum incolo. Stati in casa fratilor ca ne.a invadat ciuma prostiei si indolentei.

Stati in case si nu iesiti decat daca e strict necesar. Spalati.va de 10000 de ori zi daca e necesar, cu prostia nu te pui! Nu sunt genul care sa se panicheze dar asa ceva nu as fi crezut vreodata!”, a scris Andreea Sandu pe Facebook.

