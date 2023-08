Romeo Dunca, despre dansurile erotice ale nevestei pe capota mașinii, în parcare: „O dată pe an sare și ea calul. E soția mea, mi-am asumat-o!”

Soția șefului Consiliului Județean Caras Severin care a făcut show noaptea trecută pe litoral. Mai mult dezbrăcată, Valentina a dansat lasciv pe mesele unui club de fițe din Mamaia.

La finalul petrecerii, Romeo Dunca a trebuit să își care soția până la mașină, pentru că abia se mai ținea pe picioare. Acolo, aceasta a mai dansat ca pentru un show erotic. Imaginile au fost surprinse de paparazzi și postate pe rețelele de socializare.

În imaginile surprinse de paparazzi se vede cum rusoaica Valentina, soția șefului Consiliului Județean Caras Severin, abia se mai ține pe picioare. Într-o rochie albă, cu sânii explodați pe afară, soția politicianului dansează lasciv, urcată pe masa clubului de fițe de pe litoral. Romeo Dunca își ține bine soția, să nu cadă, ba mai mult, trage de rochia acesteia în jos.

După noaptea de pomină, șeful Consiliului Județean a ajutat-o pe soție să meargă până la mașină, în parcarea clubului de fițe. Așa cum arată imaginile, Valentina ar mai fi vrut să petreacă. Aceasta s-a agățat de una dintre mașinile aflate în parcare și i-a dansat soțului lasciv, timp în care Romeo Dunca și-a pipăit soția, în văzul tuturor.

Nu este prima dată când Valentina, soția politicianului milionar, este în atenția publicului. Aceasta este cunoscută pentru îmbrăcămintea sumară pe care o poartă, operațiile estetice dar și pentru show-urile pe care le face la evenimentele în care îl însoțește pe Romeo Dunca.

Președintele Consiliului Județean Caraș Severin își apără nevasta, care s-a îmbătat și a executat dansuri lascive în plină stradă. Spune că mai sare calul o dată pe an, altfel este o femeie normală.

„Eu m-am căsătorit înainte să intru în politică și nu-mi pot abandona partenerii. Este imaginea mea, îmi pare rău. Am o săptămână de concediu și vin aici. Ea nu înțelege, mi-am asumat-o. Am o obligație. E soția mea, poate că o dată pe an sare și ea calul. Eu nu beau deloc, poate mai bea și ea un pic. Asta e, îmi asum! Poate era mai potrivit să am amante ascunse, iar eu apăream impecabil. E soția mea, mi-am asumat-o, îmi creează un anumit deserviciu. Nu o să divorțez acum. Ea este la club, lumea dansează. Nu îmi pot permite să o pedepsesc. Omenii nu se schimbă, asta e. Poate mai bea 2-3 pahare de șampanie care o pun jos. Am consumat o singură sticlă de șampanie în două ore. Nu o pot pedepsi pentru că, din când în când, se comportă un pic mai altfel. Sunt oameni cu belele mult mai mari. În postura ei se soție a mea, îmi aduce deservicii. Obligația mea față de electorat este să am grijă de banul public. Ciucă nu mi-a reproșat, nici nu trebuie să mă sune nimeni. Probabil că partenerii și clasa politica sunt deranjați. Eu nu-mi iubesc cariera, am venit aici că să îmi fac treaba. Nu am lucrat niciodată așa de mult pe așa de puțini bani. Dacă bei un pahar, alcoolul te pune într-o poziție în care uiți ce trebuie să faci. Totuși, eu, toată ziua la plajă, stau cu probelele județului. La plajă, patru ore din șase, soția mă suportă cu problemele mele de la Consiliul Județean”, a declarat Romeo Dunca pentru Realitatea PLUS.

Comentarii

comentarii