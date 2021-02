ROSECAN. Două manifestări medicale destinate oncologiei, organizate de Spitalul Județean Timișoara

Spitalul Județean Timișoara va organiza, timp de două zile, în cadrul proiectului strategic ROSECAN – ,,Inițiativa comună România-Serbia împotriva cancerului în regiunea transfrontalieră: îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului tumorilor maligne – ROSECAN”, două manifestări medicale online.

Conferința internațională „Updates in the diagnosis and treatment of cancer”, în data de 02.2021, orele 14:00 – 18:00.

Conferința de promovare a proiectului, în data de 02.2021, orele 11:00 – 17:00.

Cei interesați sunt rugați să acceseze linkurile.

Pentru conferința din data de 05.02.2021, se vor putea adresa întrebări participanților la eveniment în intervalul orar 15:45 – 16.00, accesând linkul de mai jos urmărind instrucțiunile:

Topic: Updates in diagnosis and treatment of cancer

Time: Feb 5, 2021 02:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82843062754?pwd=OWpwRytOc0lRQW8rVGgrdEcrL0JJQT09

Meeting ID: 828 4306 2754

Passcode: V5mwDE

Pentru conferința din data de 06.02.2021, se vor putea adresa întrebări participanților la eveniment în intervalul orar 12:00 – 12:15 , acesând linkul de mai jos urmărind instructiunile:

Topic: Promotion Conference – ROSECAN project

Time: Feb 6, 2021 11:00 AM Bucharest

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89026618232?pwd=amJVTGVlc0d3Qjk4SEpFSENYYXdqUT09

Meeting ID: 890 2661 8232

Passcode: 035623

