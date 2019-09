Rotary Lugoj a continuat și anul acesta acțiunea „Ghiozdanul pentru şcoală”

La fiecare început de an școlar, Clubul Rotary din Lugoj organizează, sub genericul „Ghiozdanul pentru şcoală”, o acțiunea în care donează ghiozdane complet echipate copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale mai modeste, pentru a le facilita accesul la învățământ. Anul acesta, au fost oferite 20 de ghiozdane complet echipate elevilor din clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială „Anişoara Odeanu”, care susțin cursurile la fosta Școală nr. 1. „Clubul Rotary Lugoj se află la cea de-a opta ediție a proiectului „Ghiozdanul pentru şcoală”, princare donăm ghiozdane și rechizite școlare copiilor din familii cu situații financiare mai reduse. Anul acesta am donat 20 de ghiozdane, opt pentru fete și 12 pentru băieți, copiilor din clasa pregătitoare a Școlii Gimnaziale Nr. 6 Anișoara Odeanu, care susțin orele la fosta Școală nr. 1. Cele 20 de ghiozdane au conținut, fiecare, câte un penar complet echipat cu culori, carioci, ascuțitoare, gumă, liniar, două stilouri cu bilă,bloc de desen, acuarele cu pensulă, socotitoare, patru caieteși o carte de colorat. Sperăm ca prin această donație să motivăm copiii să se prezinte la școală cu mai mare drag. Având rechizite noi, ghiozdane noi, nu se vor simți,poațe, excluși față de alți copii ai căror părinți poate le cumpără anual câte un ghiozdan nou. Totodată, le arătăm că există mai multe persoane cărora le pasă de educația lor”, ne-a declarat Paul-Bernard Gașpar, președintele Clubului Rotary Lugoj. Proiectul „Ghiozdanul pentru şcoală”, derulat de Clubul Rotary Lugoj, a început în anul 2012.

