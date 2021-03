Rotary Opera Timişoara a marcat 10 ani de activitate, cu invitați inclusiv din Franța și SUA

Rotary Club Opera Timişoara a marcat, online, 10 ani de activitate marți, 30 martie, printr-o manifestare cultural-artistică foarte reușită care a atras zeci de rotarieni, inclusiv din Paris, Franța, și din SUA.

Gala Rotary Opera -10 ani de existență a avut o parte formală, prin urmărirea unui film de o oră jumătate cu activitățile și proiectele clubului, care a cuprins și momente artistice emoționante. De asemenea, gala a avut și o partea informală, când rotarienii din celelalte cluburi și-au transmis mesajele de felicitare și admirație pentru Rotary Club Opera,

”Clubul nostru, Rotary Opera Timișoara, și-a propus să sprijine si să stimuleze excelența, tocmai din acest motiv, de 10 ani suntem alături de dumneavoastră și tot de 10 ani slujim comunitatea prin educație, cultură și artă, atât prin spectacole muzicale și teatrale deosebite, cât și prin concerte susținute de orchestre faimoase dirijate de maeștrii de talie internațională.

Filozoful Constantin Noica spunea că ,,este nevoie de 10 oameni ca să restructurezi întreaga cultură a unui popor”, ei bine, mișcarea rotariana ,,restructurează” lumea prin insăși deviza sa: ,,a servi mai presus de sine” – service above self.

La pregătirea galei a lucrat o echipă serioasă în ultimele două-trei săptămâni. Nu ne așteptam să fie un volum așa mare de muncă, dar mă bucur că am reușit să concretizăm într-un film de o oră și jumătate o parte din ce am reușit să facem în ultimii ani.

În numele tuturor colegilor vă mulțumesc pentru prezență la aniversarea celor 10 ani de activitate. Ne-am dorit să marcăm evenimentul online, fiindcă suntem în pandemie, și am făcut acest film aniversar care ne reprezintă și care vrem să devină o referință pentru club, în viitor să ne aducem aminte prin ce greutăți și lucruri frumoase am trecut”, a fost mesajul lui Claudiu Georgescu, președintele Rotary Club Opera Timișoara.

Prezentăm o parte dintre mesajele transmise de rotarieni:

Eric Ivan Bloch: ”Sunt extrem de fericit după vizionarea filmului în care am înțeles foarte bine ce înseamnă Rotary Opera Timișoara. Simt o bucurie mare fiindcă acest film reprezintă o referință cum se face un film despre Rotary, unde să fie prezentă și arta și muzica. Este foarte frumos. O oră și jumătate am stat și am vizionat cu cea mai mare bucurie acest film minunat care îmbină muzica, arta cu Rotary, frumosul, înălțătorul, adică spriritul rotarian. Filmul arată că în cluburile Rotary este vorba de iubire, prietenie, respectarea aproapelui și ajutarea lui, despre frumusețea sufletului omenesc. Rotary Opera Timișoara reprezintă un club special în mișcarea rotariană fiindcă aduce acest mesaj emoționant despre frumos, operă și Rotary. La mulți ani Rotary Club Opera Timișoara!”.

Marian Mocan: ”La mulți ani, Rotary Opera Timișoara! V-ați individualizat prin ceva aparte în mișcarea rotariană și asta este bine. Fiecare club din Timișoara are trăsături specifice, iar voi sunteți axați pe cultură. Sunteți foarte dinamici și sunteți foarte implicați în ceea ce faceți. Ați realizat lucruri minunate, demne de admirat. Ați organizat spectacole caritabile extraordinare cu nume mari ale operei. Felicitări!”

Cristi Jurji: ”Sunt bucuros că sunt alături de prietenii noștri rotarieni de la Opera Rotary Timișoara. Acest club a reușit să dovedească prin implicarea cu care a dat dovadă pentru actul cultural cu precădere să își confere acest statut de Rotary Opera. Munca de 10 ani s-a edificat foarte bine și a fost prezentată prin acest film foarte bun. Sunt bucuros că fac parte din această mișcare rotariană și îi am colegi pe prietenii de la Opera Rotary Timișoara. Succes în continuare și să ne vedem și la aniversarea de 20 de ani. La mulți ani!”

Adrian Luca din Arad: ”Legătura dintre rotarieni și cultură a fost întotdeauna puternică. Opera reprezintă regina și încununarea a ceea ce înseamnă cultura la nivel înalt. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat cu acest film, fiindcă implică și multă tehnică, dedicare, cunoștințe. Noi de la Arad suntem alături de voi. Ne bucurăm, așteptăm să ne întâlnim cât mai repede, să fim alături de voi la următoarele evenimente. Timișoara Opera este un club special. La mulți ani!”

Diana Andone: ”Felicitări! Eu când am fost președinte la Rotary Timișoara am avut o colaborare foarte bună cu prietenii de la Opera Rotary. Ne-am bucurat și de meciuri de fotbal și de baluri și de dezbateri. Vă admir pentru implicare pe care o aveți în arta și cultura din Timișoara. Vă doresc mult succes în continuare!”

Liliana Cismariu, viitoarea președintă 2021 -2020 Rotary Opera: ”Asta înseamnă Rotary: A servi mai presus de sine și a întâlni oameni minunați și a da înapoi măcar puțin din ceea ce primim. La mulți ani, Opera Rotary Timișoara și la multe proiecte frumoase în continuare. Mulțumesc și aripii tinere din Opera Rotary care este sursa noastră de inspirație și îmi doresc să rămână la fel. Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care rezonează cu noi, pe toți colegii și pe cei care își doresc să fie împreună cu noi!”

Mariana Faur, următoarea președintă, 2022 -2023: ”Mă bucur să fiu martora acestor momente de emoție ale noastre. Acum vorbim de câțiva ani de muncă, în film, dar rezultatele s-au văzut că sunt extraordinare. De aceea cu atât mai mult simțim și emoțiile și amintirile atunci când le împărtășim cu prietenii noștri rotarieni, de la celelalte cluburi. Ne bucurăm că ne-am adunat atât de mulți la Gala Opera Rotary Timișoara -10 ani de existență, care sunt de fapt 10 ani de reușite, 10 ani de idei, 10 ani de muncă și, cel mai important, 10 ani de prietenie. Sperăm să avem momente tot mai frumoase și să ne bucurăm împreună cu toți rotarienii! Mulțumim pentru susținere tuturor rotarienilor și colegilor care au muncit pentru reușita Galei 10 ani de existență Rotary Opera Timișoara”.

