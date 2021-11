Roxana a murit la doar 24 de ani. Toţi cei care au cunoscut-o sunt în stare de şoc

Roxana, o tânără de doar 24 de ani, a murit în urma unei afecţiuni ale căror semne au fost observate prea târziu. Toţi cei care au cunoscut-o sunt în stare de şoc.

Roxana, o tânără de doar 24 de ani din Hunedoara, s-a stins prea devreme pe un pat de spital, din cauza unei afecţiuni ale căror semne au fost observate prea târziu.

Tânăra în vârstă de 24 de ani a fost elevă a Colegiului Naţional „Iancu de Hunedoara”, a absolvit Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, iar acum lucra la Primăria Comunei Cerbăl.

Tânăra a fost adusă joi la Spitalul municipal din Hunedoara, fiind operată de urgenţă şi internată la Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă. Din păcate, organismul fetei a cedat la câteva ore operaţie, potrivit Adevarul.ro.

Potrivit medicilor, tânăra de 24 de ani a murit în urma unei afecţiuni, ale căror semne au fost observate cu întârziere şi care i-a cauzat o infecţie extinsă în corp şi complicaţii medicale.

Toţi cei care au cunoscut-o sunt în stare de şoc. Pe pagina de Facebook a fetei au fost postate o mulţime de mesaje de condoleanţe.

„Drum lin spre ingeri, om bun”, “Drum lin, Roxana! Dumnezeu sa te odihneasca si sa te aiba in paza lui!”, “Îți mulțumesc frumos pentru tot Roxana! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”, “Dumnezeu să te ierte, drum lin spre ceruri. Din păcate prea repede”, “Probabil Dumnezeu a fost trist și a avut nevoie de cineva mereu cu zâmbetul pe buze care oricând e gata să îți sară în ajutor la nevoie, alt motiv neputând să găsesc. În sufletele noastre tu vei continua sa trăiești asa cum erai tu Roxana Popa, la fel de energică și plină de voie bună! Condoleanțe și putere membrilor familiei și prietenilor apropiați!”.

“Îngerii să fie cu tine, Roxy dragă! Adio înger drag! Odihnește-te în pace! Un suflet minunat s-a înălțat la cer!”, “A fost ultima fotografie care ți-am făcut-o destul de recent, iar când am auzit vestea trista ca nu mai ești de azi printre noi nu mi-a venit sa cred. Dumnezeu sa te odihnească în pace Roxi”, “Acum zâmbești printre îngeri… Acum zâmbetul tău ni-l trimiți de sus! Refuz sa cred ca e adevărat! Refuz sa cred ca nu mai ești printre noi! Te iubesc, frumoasa mea!”.

“Odihneste-te in pace Roxi draga …Ai plecat mult prea repede dintre noi, vei ramane mereu in inimile celor care ti-au cunoscut sufletul frumos si bun!”, “Suflet bun, Roxana. Mereu cu zâmbetul pe buze, unde te duci atât de repede? Dumnezeu sa te ierte, sa te aibă in paza și sa ne veghezi de acolo de sus pe toți”, “Prea repede Roxana Popa, prea repede !!!!! Dumnezeu sa te odihneasca ! O mare durere pentru toată lumea, ai fost un om minunat si mereu cu zâmbetul pe buze… Condoleanțe si putere familiei!”.

Comentarii

comentarii