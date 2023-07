Roxana Iliescu a inițiat acțiuni pentru demolarea vechilor baterii de garaje din șase noi zone din Timișoara

Consilierul local Roxana Iliescu spune că nu se lasă descurajată și merge înainte cu acțiunea sa de demolare a garajelor vechi, pentru ca acestea să fie înlocuite cu zone noi de parcare, de calitate, la pachet cu spații publice moderne.

”În ciuda angajamentelor neonorate ale primarului Fritz și a tuturor blocajelor artificiale și fără noimă în majoritatea cazurilor, NU mă las descurajată! Continui cu proiectele ce vizează demolarea garajelor în vederea amenajării, modernizarii diferitelor zone din cartierele Timișoarei, prin amenajarea în principal de locuri de parcare, spații verzi și trotuare civilizate!”, spune Iliescu.

Situația actuală este una dezastruoasă, mașinile sunt parcate anapoda, iar vechile garaje sunt doar surse de infecție.

”În toate locațiile în care merg, invariabil, constat faptul că mașinile sunt parcate haotic, pe spațiu verde sau blocând trotuare (acolo unde sunt, dar în multe zone nu există trotuare), chiar alei de acces. Mare parte din aceste garaje sunt focare de infecție, nefolosite sau folosite ca veritabile depozite pentru diverse, mai puțin pentru parcarea mașinilor”, mai spune consilierul local.

Ea continuă demersurile administrative pentru a-și duce la bun sfârșit acțiunea de eliminare a acestor spații insalubre. Pentru un număr de șase noi zone a întocmit proiecte de hotărâre de consiliu local în vederea intervenției municipalității.

”Vă anunț faptul că în cursul zilei de astăzi am depus la primărie un număr de 6 noi proiecte de hotărâre ce vizează declararea de interes public a terenului, proprietatea Mun. Timișoara, pe care sunt construite garaje, în vederea demolării acestora: terenul din spatele blocurilor de pe Bld. Gh. Lazăr nr. 36, scara B și C – 20 garaje; terenul din spatele blocurilor de pe Bld. Gh. Lazăr nr. 38- 34 garaje; terenul din spatele blocurilor de pe Str. Intrarea Umbrosă – 32 garaje; terenul din spatele bazei sportive de pe Str. Amforei- 35 garaje; terenul situat pe Aleea Libelulei, în spatele bazinului de înot din zona Dacia- 18 garaje; terenul situat în spatele blocurilor din Bld. Dâmboviței nr 62-11 garaje. Pentru cele șase locații menționate mai sus, am transmis fotografii de la fața locului si solicitat verificarea juridică a terenurilor respective încă din 11.10.2021! De atunci si până la acest moment am avut nenumărate întâlniri la primărie, în principal cu funcționarii din Direcția de Patrimoniu, Biroul garaje, dar și cu primarul Fritz și viceprimarul Lațcău. S-au făcut verificări, identificat CF-urile cu nr. top afectate de garaje, au fost identificate contractele de închiriere, Autorizațiile de construire, s-au efectuat verificări inclusiv la Compartimentul de fond funciar si Serviciul Juridic. Toate datele relevă faptul că din punct de vedere juridic procedura privind demolarea acestor garaje poate începe, primul pas fiind declararea de interes public a acestor terenuri, ceea ce am făcut astăzi.”, a încheiat Roxana Iliescu.

