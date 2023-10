Roxana Iliescu acuză administrația Fritz: prețul agentului termic livrat de Colterm va crește

Consiliera locală Pro România acuză actuala conducere a orașului că face ”Orice pentru imagine pozitivă!”. Afirmațiile vin după ce, în plenul consiliului local, a fost votat un proiect de hotărâre referitor la modul de calcul al prețului energiei electrice furnizate de Colterm.

”Asta e tot ce urmărește administrația Fritz intrată de ceva vreme într-o frenezie a postărilor manipulatoare si a minciunilor cum rar s-a mai văzut. Ultimul exemplu pe aceasta temă, ședința consiliului local de ieri. Deși primarul Fritz invocă chiar o posibilă scădere a prețului energiei termice în Timișoara, în realitate, prețul va creste!”, afirmă Iliescu

Pe ordinea de zi a plenului de ieri, a fost votat un proiect de hotărâre ce viza aprobarea unei noi formule de calcul pentru costul agentului termic produs si livrat de CET Sud, ce va influența prețul final al agentului termic livrat populației.

Această nouă formulă de calcul conține niște variabile precum: Prețul mediu al combustibilului (gaz/cărbune, la CET Sud ponderea consumului este de aproximativ 75% cărbune, 25% gaz); Coeficientul de variație a inflației; Prețul Certificatelor de CO2 achiziționate, spune consilierul local.

”Conform Avizului ANRE, se vor avea in vedere preturile/ valorile variabilelor de mai sus din perioada 01.07-31.12 2022 si 01.01- 30.06. 2023! Cum toate prețurile/ valorile de mai sus au crescut față de perioada luată in calcul la ultima determinare a prețului agentului termic livrat timișorenilor, în mod evident, odată cu aplicarea noii formule, prețul va crește! Cred că numai primarul Fritz poate crede inclusiv într-o eventuală scădere, asta în contextul în care nu are habar de prețurile combustibilului și de evoluția inflației si mai mult decât atât nu-și mai amintește nici de tot circul legat de achiziționarea Certificatelor de CO2 – întrucât primarul Fritz a refuzat o bună perioadă de timp să plătească banii datorați de municipiu Coltermului, reprezentanții societății au fost nevoiți sa achiziționeze Certificatele de Co2 în ceasul al 12-lea, la cea mai mare valoare de pe piața bursieră a acestora, valoare care acum va fi luată în calcul la stabilirea noului preț! Așadar, cât de curând vom avea pe masa un nou proiect cu noul preț și tot atunci vom decide cât va suporta timișoreanul și cât se va acoperi prin subvenție”, a mai scris Iliescu pe Facebook.

Comentarii

comentarii