Roxana Iliescu anunță: ”Există riscul să nu beneficiem de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Timișoara se află în situația de a nu mai beneficia de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, avertizează consilierul local Roxana Iliescu. Vechiul contract a expirat deja, iar operațiunile birocratice pentru unul nou nu au fost demarate. Firma care furniza acest serviciu nu este obligată să mai presteze acest serviciu decât 90 de zile după expirare.

”Minunate planurile primarului Fritz… Mai puțin și aselenizează, dar până una alta, ne vor mânca puricii, țânțarii, căpușele și alte drăcovenii de insecte, șobolani și alte vietăți nu tocmai dorite de timișoreni…! Contractul privind delegarea serviciului de salubrizare pentru activitatea de DERATIZARE, DEZINSECȚIE și DEZINFECȚIE a expirat in 10.05.2023! Administrația Fritz abia astăzi (n.r marți) a supus aprobării consilierilor locali documentația aferentă noii licitații ce se va organiza… Dumnezeu cu mila cât timp va trece până la desemnarea câștigătorului și semnarea noului contract! Motivul întârzierii demersurilor privind încheierea unui nou contract? O modificare legislativă apărută încă din septembrie 2022 de care nu au avut cunoștință. Care este riscul? Să nu beneficiem de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare extrem de importante mai ales acum, în cea mai importantă perioada a anului in care acestea ar trebui desfășurate”, spune consilierul local.

Având în vedere situația și reglementările legale, există riscul maxim ca orașul să rămână fără prestator pentru serviciile amintite,

”De ce există riscul asta? Pentru ca legea obligă fostul operator sa continue activitatea după expirarea contractului încă cel mult 90 de zile, iar cele două luni câte au mai rămas (contractul a expirat in 10.05.2023- vezi art. 33 alin. (2) și (3) din Legea 51/2006), nu sunt suficiente pentru derularea licitației și încheierea noului contract și cel mai important, pentru că, la momentul actual, nu există un Program unitar de acțiuni in vigoare (vezi art. 103 și art. 105 alin. (3) din Regulamentul cadru al serviciilor de salubrizare Ordin 85/2015)”, a mai spus Iliescu.

Conform acesteia, în acest an au fost derulate doar două acțiuni: una de dezinsecție și una de deratizare!

Legal, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută lunar in sezonul cald pe spațiile deschise, minim 3 tratamente pe an in spațiile închise; pentru combaterea altor vectori dezinsecția se execută trimestrial și ori de câte ori este nevoie in spațiile închise; Numărul de tratamente care se efectuează lunar, precum și cele care se efectuează anual se stabilesc prin programul unitar de acțiune.

Tot conform legii, deratizarea se execută pentru spațiile deschise din domeniul public și privat, în conformitate cu programul unitar de acțiune, ”care la noi e în pom și pomul în aer, dar nu mai puțin de trei tratamente pe an”, încheie Iliescu.

