Roxana Iliescu face un apel la ”moralitatea primarului Fritz, dacă o mai are”

Primarul Dominic Fritz este acuzat de consilierul local Roxana Iliescu că exploatează, în scop electoral, într-un mod rușinos, subiectul patrimoniului Timișoarei acaparat de clanurile de rromi.

”Subiectul patrimoniului orașului nostru ajuns in mod nelegal in proprietatea clanului Carpaci este o mare rană deschisă pentru majoritatea dintre noi!

Dupa 1989, savarsind diferite infracțiuni, prin fals, uz de fals, teroare, sau prin cumpararea drepturilor litigioase de la proprietarii de drept, clanul Carpaci a ajuns sa pună mana pe un număr semnificativ de imobile aflate multe dintre acestea in centrul Timisoarei.

Această rană deschisă a timișorenilor este acum exploatată electoral intr-un mod rușinos de primarul Fritz si acoliții lui!

Mizând pe importanta subiectului si sensibilitatea timisorenilor cand aud numele Carpaci sau de interlopi si mafie imobiliara, useristii in frunte cu primarul mint de ingheata apele, in speranța castigarii de capital electoral!

Minciuna si manipularile vizeaza doua aspecte: pe de-o parte asa zisul curaj al primarului si determinarea de neclintit ce au condus peste noapte la victorii impotriva clanurilor si a interlopilor si doi, pasivitatea vechii administratii Robu si complicitatea acestora cu infractorii.

Rana timisorenilor NU poate fi insa inchisa prin minciuni si manipulari, cu lupte imaginare impotriva interlopilor si a clanurilor de romi, doar asa, la nivel declarativ pe fb si tiktok!

Va mai dura timp bun pana cand aceasta rana se va inchide, daca se va inchide vreodată, si presupune o munca de durată, extrem de serioasa si sustinuta a juristilor din Primarie, dusa in instanta, nu pe retelele de socializare.

Ceea ce, cel putin din 2013 s-a si intamplat. Dovada stau zecile dosare initiate de vechea administratie, castigate, parte din ele cu sentinte ramase definitive, e adevarat, abia in 2021/2022, dupa ani de zile in care dosarele au fost pe rolul Judecataoriei Timisoara, Tribunalului Timis, Curtii de Apel Timisoara si ICCJ. Realitate ce a permis actualei administratii sa faca ce era ELEMENTAR de facut, sa puna in aplicare acele sentinte: sa evacueze persoanele care ocupau nelegal imobilele respective (vila din Loga 52, ap. din Gh. Dragomir nr. 3), sa reinscrie dreptul de proprietate a municipiului ( parcare Bega), sa evacueze si sa execute personae juridice in vederea recuperarii unor sume de bani reprezentând chirii, despăgubiri pentru lipsa de folosință (ștrandul Termal) sau sa oblige persoane fizice la plata de penalități pana la aducerea imobilului la starea inițială ( Casa Muhle) ”, spune Roxana Iliescu.

Consilierul local a afirmat chiar în plenul Consiliului Local din 28 noiembrie, că a sustine ca pana la momentul administratiei Fritz aparatul de specialitate al primariei si vechea administratie nu au facut nimic, este ”o minciuna grosolana”.

”De asemenea, sa te lauzi cu tot felul de demersuri ca si cand e meritul tau exclusiv, cand in realitate, este o munca de ani de zile a altora de care tu beneficiezi acum, este total lipsit de onestitate si profund imoral.

Mi se spune tot mai des, nu adevarul conteaza ci percepția oamenilor!”, a spun Roxana Iliescu.

Cazul Elisabetin

Unul dintre cazurile concrete în care primarul Fritz s-a lăudat, din nou, cu ce a făcut predecesorul său, Nicolae Robu, este cel al unui apartament din zona Elisabetin.

“I-am dat azi afară, după ce 10 ani au ocupat apartamentul orașului ilegal.

Știți cazurile alea când întâi ocupau un apartament dintr-o clădire istorică, iar apoi urma restul?

(…)

Azi am evacuat un astfel de caz. Un apartament din Elisabetin, care e al Primăriei dar, 10 ani a fost ocupat ilegal de clanuri. Nimeni nu a văzut nimic.

Cazul de azi e un simbol al delăsării cu care a fost tratat patrimoniul Timișoarei timp de decenii. E inadmisibil să nu îți pese că în casa ta se locuiește ilegal. Azi, transmit un semnal limpede că vremurile alea au trecut

Suntem pe un drum care nu mai are cale de întors: refuz să las administrația să mai fie complice a acestor practici mafiote care au devalizat Timișoara”, susținea Dominic Fritz, în 8 noiembrie.

”Si acum sa vedem care este realitatea, cum e cu “delăsarea”, cu “nimeni nu a vazut nimic” si “complicitatea administratiei cu practicile mafiote”:

Mai exact, apartamentul la care se refera primarul este situat in vila de pe str. Protopop Gh. Dragomir, nr. 3.

Evacuarea la care se refera primarul a fost posibila datorita castigarii in instanta a Dosarului nr. 3068/325/2016.

https://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx…

Deci… actiune demarata de vechea administratie in 29.11.2016.

Castigata in prima instanta, conform Hotararii Judecatoriei Timisoara nr. 1306 pronuntata in data de 08.02.2018.

Atacata cu apel, respins, conform Hotararii 659/2020 pronuntate de Tribunalul Timis.

Atacata cu recurs, respins, conform Hotararii nr. 721/2021 pronuntate de Curtea de Apel Timisoara in data de 28.09.2021. Definitiva

Fara a va mai retine si cu alte dosare din instanta in legatura cu speta asta, castigate de juristii primariei, ma rezum la a va mai da un singur numar de dosar: Dosar nr. 29393/325/2023 incuviintare executare silita, Încheiere – de executare silită 20301/2023 19.09.2023, practic demersul ce a permis evacuarea ocupantilor din apartamentul din Elisabetin, facut in baza Hotararii Judecatoriei Timisoara nr. 1306 pronuntata in data de 08.02.2018, ramasa definitiva in 28.09.2021.

https://portal.just.ro/325/SitePages/Dosar.aspx…

“Admite cererea formulată de petentul B.E.J. ARDEAN CLAUDIU GHEORGHE. Încuviinţează executarea silită pornită în dosarul execuţional nr. 538/2023, la cererea creditorului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA, MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN PRIMAR şi PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMISOARA, în baza titlului executoriu constând în sentinta civila nr. 1306/08.02.2018 pronuntata de Judecatoria Timisoara, Decozia civila nr.659/23.06.2020 pronuntata de Tribunalul Timis, Decizia civila nr.721/28.09.2021 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosar nr.30658/325/2016, împotriva debitorului RADU ION, RADU IULIANA, GABOR ISTVAN, GABOR KATALIN, GABOR ISTVAN JR., GABOR MATEI, în vederea realizarii obligatiei rezultând din titlul executoriu , la care se adaugă cheltuielile de executare silită, prin oricare din modalităţile prevăzute de lege. Fără cale de atac. Pronunţată în data de 19.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Încheiere – de executare silită 20301/2023 19.09.2023”

Cam asta este diferenta intre declaratiile triumfaliste ale primarului si realitate!

Așadar, fac un apel la primarul Fritz: NU va mai împăunați cu munca altora, NU mai exploatati electoral acest subiect sensibil pentru timișoreni și încetați cu minciunile! Este nedemn ce faceți și profund imoral!”, spune consilierul local.

”Cred ca pe avocata Carmen Obarsanu care a mâncat bătaie de la Ileana Carpaci o bufnește rasul de cât de curajos e primarul… sau pe fostul prefect Draganescu, peste care au năvălit romii cu o sabie, amenintandu-l cu moartea, la fel”, mai spune Roxana Iliescu.

