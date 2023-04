Roxana Iliescu, îl analizează pe Fritz pe tema pierderilor tehnice ale Colterm: ”Poveste croșetată pentru a justifica noile planuri ale „salvatorilor” termiei din Timișoara”

Consilierul local Roxana Iliescu analizează din nou afirmațiile lui Dominic Fritz pe tema Colterm. Și concluzia este una simplă, primarul Timișoarei fie nu știe ce vorbește, fie știe și încearcă să manipuleze realitatea.

”Am ascultat cu stupoare declarația primarului Fritz in legătură cu pierderile tehnologice de la COLTERM. Citez: “Pierderile, la nivel procentual, au crescut, faţă de anii trecuţi, deşi am schimbat anul trecut, 30 de kilometri de reţea primară, iar asta ridică nişte semne de întrebare. Este un lanţ de oameni care întocmesc această documentaţie. Nu vreau să arunc cu acuze, doar îmi dau nişte semne de întrebare aceste cifre, luând în considerare că reţeaua s-a îmbunătăţit şi nu s-a înrăutăţit în ultimii ani. Trebuie să vedem cum rezolvăm acest mister al pierderilor care a fost întotdeauna folosit pentru a acoperi o lipsă de bani.“, spune Iliescu.

Doar că aceste afirmații nu au legătură cu realitatea, spune consilierul local.

”Anul trecut nu au fost schimbați 30 de km de rețea primară. Dacă se întâmpla asta, dat fiind faptul ca avem un total de 74 km de rețea primară, modernizarea unei jumătăți din traseu ar fi diminuat pierderile…, nu într-atât pe cât ne-am dori însă, pentru că rețeaua este supradimensionată. Doar că, situația este total alta decât cea prezentată de primar: proiectul de modernizare la care se referă primarul face parte din etapa a II a a procesului de retehnologizare, vizează atât rețeaua primară cât și cea secundară, a început in martie 2021 și ar trebui finalizat în acest an 2023; obiectivul este schimbarea a 9,7 km de rețea primară dintr-un total de 74 km ( aprox. 12%) și aproape 20 km de rețea secundara dintr-un total de 208 km (aprox. 9%).

Parcă se schimba puțin datele, nu? Mai ales în contextul în care, repet, lucrările nu sunt ”, continuă Roxana Iliescu.

Primarul habar nu are ce înseamnă înlocuirea unor conducte și golirea/umplerea lor, adică pierderi suplimentare.

”Totodată, referitor la aceste lucrări care presupun schimbarea rețelelor, primarul ar fi trebuit să știe că sunt generatoare de pierdere- refacerea/schimbarea rețelelor presupune golirea repetată a conductelor, generând o creștere a pierderilor masice; rețelele provizorii care se execută pentru asigurarea continuității serviciului de alimentare cu agent termic, fiind la suprafață, generează o pierdere suplimentară, ca să nu mai amintim că si acestea trebuie golite la punerea în funcțiune a noii rețele.

Beneficiile modernizarii rețelelor se observă doar la finalul etapei, nu pe parcusul execuției lucrărilor, adică în sezonul următor!”, ne informează consilierul local.

Iliescu se miră și de faptul că Dominic Fritz contestă calculele care au dus la pierderi și îi aduce aminte că acestea sunt făcute de un auditor energetic care e autorizat de ANRE.

”Vizavi de insinuările primarului Fritz cu privire la corectitudinea calculului acestor pierderi, timișorenii trebuie să știe că și în acest an, la fel ca-n anii trecuți, pierderile au fost calculate pe baza unui bilanț energetic întocmit de un auditor energetic independent, autorizat ANRE. Mai mult decât atât, întreaga documentație (atât calculul cât și bilanțul), este verificată si avizată de specialiști din cadrul ANRE. Nu în ultimul rând, documentația a fost depusă la Primărie cu săptămâni bune înainte de supunerea spre aprobare consilierilor locali, odată cu depunerea la autoritate pentru obținerea avizului. Mă întreb retoric… ce rost își au acuzele și insinuările primarului, cât timp avea timp suficient să aducă critici concrete sau să se lămurească dacă are neclarități vis-a-vis de această documentație?! ”, scrie Iliescu.

O simplă analiză a structurii costurilor l-ar fi făcut pe primar să vadă de ce, în sume efective, pierderile sunt mai mari.

”Cât despre calculul pierderilor: In 2021 valoarea pierderilor a fost de 54,5 mil. lei (fără TVA), in condițiile in care 1 MWh era 350 lei. In 2022 valoarea pierderilor a fost de 92 mil. lei (fără TVA), in conditiile in care pretul MWh- ului s-a dublat, 1 MWh fiind 715 lei. Un calcul simplu matematic ne arată că in fapt pierderile cantitative de energie termică au fost mai mici in 2022 decât cele din 2021 (dacă pierderile ar fi fost aceleași, luând in considerare noul preț al MWh, valoarea din 2022 ar fi trebuit sa se ridice la 109 mil. lei fără TVA). Procentual pierderile au crescut în anul 2022 față de anul 2021, în principal pentru că producția de energie termică în 2022 a fost cu peste 10% mai mică față de cea din 2021. Consumatorii abonați ajung la un procent de 42% in raport cu capacitatea proiectata a întregului sistem. Pentru a asigura încălzire și apa caldă celor abonați, din cauza supradimensionării sistemului, o însemnată cantitate de energie termică produsă și intrată in sistemul de transport și distributie este doar vehiculată prin rețelele termice. Astfel, pierderile de energie prin transfer termic, chiar dacă rămân relativ constante ca valoare, acestea, de la an la an cresc procentual in raport cu energia termică livrata consumatorilor. Cum de a fost mai mică producția din anul 2022 fata de cea din 2021? Cam din cauza următorilor factori: Temperaturi mai favorabile; Deconectarile abonatilor din vara anului 2022 (oamenii au ramas in 2021 fara apa calda si caldura in case, in scoli si spitale); Problema asigurarii combustibilului (carbune si gaz) in primele luni ale anului 2022, cand, in mod normal in acea perioadă se consuma cel mai mult combustibil”, a mai spus consilierul local.

Conform acesteia, totul face parte dintr-o dorință a primarului de a crea o nouă teorie a conspirației.

”Toate informațiile de mai sus și foarte multe altele, sunt pe masa primarului, nu de acum, ci de vreme bună… plus specialiști care sunt convinsă ca i-ar sta la dispoziție primarului oricând cu explicații și informații suplimentare. De ce din nou o intreaga teorie a conspirației închipuită de primarul Fritz? Eu cred că această poveste este croșetată pentru a justifica noile planuri ale „salvatorilor” termiei din Timisoara, de rupere a distributiei energiei termice de producția ei.”, a încheiat Roxana Iliescu.

