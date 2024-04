Roxana Iliescu: Primarul Fritz și vicele Lațcău îngroapă și Horticultura

Avocata Roxana Iliescu, consilier local Timișoara, acuză administrația USR a Primăriei Timișoara că a dat o nouă lovitură societății Horticultura, iar veniturile societății sunt mult mai mici decât cheltuielile.

Iată ce a scris avocata Roxana Iliescu pe facebook, luni, 1 aprilie:

“Echipa de incompetenți de la USR dă o nouă lovitură uneia din societățile municipiului, Horticultura SA! Societatea Horticultura SA, secția cimitire – cimitirul din Calea Șagului și cel din Rusu Șirianu – în gaură totală la capitolul eficiență economică! Raportul economic privind veniturile si cheltuielile de la înființarea acestei secții, septembrie 2023 și până în ianuarie 2024, transmis de departamentul economic membrilor Consiliului de Administrație, arată ceea ce era previzibil încă de la momentul dezbaterii proiectului de hotărâre susținut puternic de primarul Fritz și vicele Lațcău, respectiv faptul că veniturile societății sunt mult mai mici decât cheltuielile. Au mințit, in stilul lor caracteristic, în acte oficiale!”, atenționează Roxana Iliescu.

Ea mai arată că a susținut încă din 17 august 2023 faptul că atât studiul de oportunitate, caietul de sarcini cât si contractul aferent ce se va încheia cu Horticultura SA, se bazează pe estimări ale unor venituri pe care Horticultura SA nu le poate obține!

Roxana prezintă și raportul economic care relevă următoarea realitate:

septembrie 2023 total cheltuieli 64,656 lei / total venituri 12,955 lei;

octombrie 2023 total cheltuieli 197,751 lei / total venituri 90,087 lei;

noiembrie 2023 total cheltuieli 272,042 lei / total venituri 95,573 lei;

decembrie 2023 total cheltuieli 230,517 lei / total venituri 67,912 lei;

ianuarie 2024 total cheltuieli 143,485 lei / total venituri 88,452 lei.

Cumulat, în perioada septembrie 2023- ianuarie 2024, total venituri 354,979 lei, total cheltuieli 908,452 lei, de unde rezulta o pierdere de “doar” 553,472 lei!

Roxana Iliescu mai atenționează, ca doar cheltuielile cu personalul nou angajat de useriști pe această secție, în perioada de mai sus, sunt în valoare de 511,786 lei, cu mult mai mari decât veniturile totale realizate în aceeași perioadă!

Roxana a concluzionat: “Pentru a vă da seama de diferența între poveștile primarului Fritz și ale vicelui Lațcău și realitatea de mai sus, vă reamintesc minciunile din actele oficiale supuse la vot în plenul Consiliului Local: încasările anuale minime estimate pentru serviciile funerare 153.700lei* 12 luni = 1844400 lei/an (TVA inclus), unde 153.700 lei reprezintă 100 înhumări*1537 lei cost minim înhumare

În anul 2022, în contextul în care s-au raportat la un grad de ocupare de 99,99% în cele două cimitire, au luat în considerare 77 de înhumări/lună. În anul 2023 însă, în documentația acestui proiect, au luat în considerare 100 de înhumări/lună.

Încasările anuale maxime estimate pentru serviciile funerare 164.200lei* 12 luni= 1970400 lei/an (TVA inclus), unde 164.200 lei reprezintă 100 înhumări*1642 lei cost maxim înhumare.

Cu raportare la aceste venituri umflate cu pompa și total nerealiste, citiți la ce cheltuieli minime s-au raportat: 1.347.440 lei/an salarii pentru 26 angajați (1 coordonator activitate, 12 gropari, 8 personal de curățenie, 1 casier, 3 personal administrativ, 1 șofer). Salariile pentru minim 14 paznici ai celor două cimitire nu sunt calculate. Societatea are posibilitatea să încheie contract cu o firma de pază, însă nici această cheltuială nu este reflectată; 130.900 lei/ an (TVA inclus) reprezentând reparații sau investiții pe care Horticultura este obligată să le efectueze într-un an de zile; 178.976 lei/ an (TVA inclus) redevența ce urmează a fi plătită de Horticultura municipiului; 211.020 lei – cheltuieli utilități.

Cheltuielile totale sunt de 1.868.340 lei, suma la care se va adăuga plata salariilor celor minim 14 angajați pentru paza sau contractul cu firma de pază.

În concluzie, în realitate, societatea nu a realizat nici măcar într-o singură lună veniturile minime estimate de incompetenții de la USR!”.

