Roxana Rusu din Timișoara – bloggeriță de succes, trainer creativ internațional și specialistă în decoupage

Ionela Roxana Rusu este o mamă a patru copii minunați. În același timp este trainer creativ internațional, lider și trainer wellness, iar de 20 ani, antreprenor și creator de content video youtube.

Roxana Rusu a absolvit Universitatea Politehnica Timișoara, Pentacolor Budapesta, Academia Stamperia Torino, dar și numeroase cursuri de antreprenoriat, de dezvoltare personală, leadership și terapii alternative.

În urmă cu șapte ani, ea s-a mutat în Germania, recăsătorită și cu un copil de cinci anișori neîmpliniți. Mulțumită sistemului judiciar român, un copil rămânea în România.

Soțul Roxanei locuia deja în Nürnberg de 18 ani și nu se punea în discuție întoarcerea lui în România atunci. Ajunsă în Germania a început imediat cursul de limba germană, dar tot avea suficient timp de petrecut acasă singură, dar gândurile spre România și copilul lăsat în urmă erau prea dureroase zi de zi.

”Am căutat să ies din starea respectivă și să fac ceva cu mâinile mele având în vedere că sportul nu este punctul meu forțe. Am început cu modalități să înfrumusețez locuința de burlac a soțului și să-i aduc câte o pată de culoare.

Așa am descoperit întâi forumul de decoupage al Mihaelei Androne și am început să cochetez cu această tehnică. A fost mai dificil pentru că nu știam bine limba, nu știam ce produse am nevoie, care sunt cele mai potrivite și nici cum să le folosesc dar mi-am dorit atât de mult să fac ceva, măcar să încerc.

Am salvat timid în contul de ebay ce credeam că-mi va folosi și le-am lăsat acolo vreo 2 luni până când mă întreabă soțul ce sunt și de ce le țin în coș fără să le comand. Am băgat faza cu sunt prea scumpe și nu am bani acum pentru asta și am încheiat scurt discuția. Trei zile mai târziu erau toate acasă, comandate de el …”, mărturisește Roxana.

Pe măsură ce Roxana Ionela încerca să decoreze ceva, posta experiențele ei pe forumul de decoupage și așa i-a venit ideea să-și creeze un blog personal. Numele nu este extrem de inspirat, dar voia mai mult o identitate vizuală și o asociere de nume așa că pe moment i-a părut ok Decoupage și RusuRoxana.

Odată creat blogul a început să fac postări dese cu lucrări și tutoriale, practic să-și omoare timpul în speranța că cineva se va simți inspirat de ceea ce face ea.

”A trecut cam un an și am fost contactată de compania Pentacolor, producător Pentart pentru că deja postările și tutorialele mele conțineau exclusiv produsele lor pe care le cumpărasem din România și înțelesesem în sfârșit de ce un produs destinat lucrează altfel decât unul simplu.

A urmat o vizită la compania Pentacolor la Budapesta prin care mi s-a propus să urmez pregătirile să devin trainer creativ. A fost necesar să trec un test că apoi să fiu acceptată și să pot face pregătirile necesare la Budapesta și Torino (la Academia Stamperia) .

În tot acest timp în Nürnberg țineam deja cursuri creative, călătoream să țin cursurile internaționale și am început să lucrez și pentru canalul de youtube. Lucrurile au început să se lege până au venit fetițele, una după altă și eu nu mai puteam călătorii să țin ateliere”, mai spune Roxana.

Asta nu a fost o problemă, fiindcă acum ea ține cursuri direct pe platforma de cursuri online pe domenii diverse, face lecții video foarte detaliate, dar și filmări în timp real (nu rapid) pe suport online personalizat.

De asemenea, Roxana ține workshopuri direct în ”atelierul nostru” din Timișoara, cursuri decoupage, cursuri arte creative, dar și ateliere diverse, ateliere mama și copil.

Cei interesați pot achiziționa cadouri realizate manual, la comandă sau direct din stoc în ”magazinul nostru online” și cutii personalizate, nume din lemn, cadouri unicat cu livrare cadou Timișoara. Detalii pe https://www.facebook.com/ionela.roxana.rusu sau pe https://decoupagebyroxanarusu.com/despre-noi

Cu prilejul apropierii zilei de 1 Martie, Roxana se află în Piața Victoriei din Timișoara, joi 28 februarie 2020, lângă Galeria Helios, și oferea celor interesați frumoasele ei lucrările realizate manual și prietenoase cu mediul.

