Ruben Lațcău ar urma să fie viceprimarul Timișoarei, din partea USR PLUS. Rezultatele negocierilor cu PNL încă nu au fost anunțate

Ruben Lațcău ar urma să fie viceprimarul Timișoarei, din partea USR PLUS....

Încă nu au fost anunțate oficial rezultatele negocierilor între USR PLUS și PNL pentru Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, așadar nici cine vor fi noii viceprimari ai Timișoarei, respectiv vicepreședinți ai Consiliului Județean Timiș. Ruben Lațcău, USR, va fi unul dintre noii viceprimari ai Timișoarei, ales de Dominic Fritz, în urma discuțiilor cu ceilalți consilieri locali ai USR PLUS, cu toate că atunci când s-a constituit alianța la nivel județean, înțelegerea era că unul dintre viceprimari ar urma să fie de la PLUS.

Ruben Lațcău este unul dintre tinerii din USR, iar în acest moment, el este vicepreședinte al USR Timișoara. În campania electorală, Lațcău a fost destul de activ, fiind mereu prezent la evenimentele publice ale USR PLUS, iar în câteva rânduri luând și cuvântul. Printre altele, acesta a vorbit de importanța inelelor II și IV de trafic din Timișoara, îmbunătățirea traficului metropolitan și importanța dezvoltării în cartiere. Lațcău a participat și la dezvoltarea programului de guvernare locală al USR PLUS, pe partea de dezvoltare urbană.

Reamintim, negocierile dintre USR PLUS și PNL Timiș au fost reluate încă de săptămâna trecută, după un blocaj intervenit chiar înainte de a fi anunțate numele noilor viceprimari ai Timișoarei și vicepreședinți ai Consiliului Județean. Până acum, s-au speculat două posibilități: fie ca fiecare partid să aibă câte un viceprimar și vicepreședinte, fie ca USR PLUS să de vicepreședinții CJT, iar PNL viceprimarii Timișoarei.

