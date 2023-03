Rugăciune pentru bolnavi și vârstnici, la Spitalul Orășenesc Oravița. PS Lucian: ”A devenit biserică…!”

La Spitalul Orășenesc Oravița a continuat proiectul eparhial pliat pe tema Anului omagial al persoanelor vârstnice şi Anului comemorativ al imnografilor şi cântăreţilor bisericești (psalți), desfășurat în acest an în Episcopia Caransebeșului.

Prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, rugăciunile de dezlegare și binecuvântare pentru bolnavi, grija pentru persoanele vârstnice a fost arătată de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian și de toți clericii din eparhia Banatului Montan, miercuri, 15 martie.

Părintele Episcop s-a rugat la Taina Sfântului Maslu împreună cu un sobor de preoți și diaconi în incinta Spitalului Orășenesc din Oravița, pentru tămăduirea celor ce sunt internați aici, în special persoane vârstnice, dar și pentru sănătatea sufletească și trupească a medicilor, asistenților, infirmierilor și a tuturor ostenitorilor ce își desfășoară activitatea în această unitate sanitară. Pe lângă rugăciuni ierarhul le-a transmis și un cuvânt de învățătură.

„În spitale avem mai mulți vârstnici decât tineri și de aceea am socotit că în această perioadă a Postului Mare și anul omagial al persoanelor vârstnice, să oficiem Taina Sfântului Maslu și în spitalele din Eparhia Caransebeșului, ca să fim alături prin rugăciune, lucrare duhovnicească și pastoral-misionară, de bolnavii noștri, alături de persoanele vârstnice și de toți cei care se află în necaz și suferință. Atunci când ai mai multă credință poți să treci mai ușor prin suferință și credem că în această după-amiază Spitalul Orășenesc din Oravița a devenit biserică. Noi știm că Biserica Mântuitorului Hristos este un spital în care ne tămăduim sufletul și trupul, dar iată și spitalul poate deveni măcar din când în când o biserică. Astăzi, noi cei care suntem botezați în numele Sfintei Treimi, noi cei care formăm Biserica lui Hristos, cea una, sfântă, sobornicească și apostolească, ne-am adunat în același duh și cu același gând, ca să ne rugăm pentru cei bolnavi”, a subliniat Preasfințitul Lucian.

„Am încercat să ne purtăm sarcinile unii altora ca să împlinim legea lui Hristos, am încercat să ne întărim unii pe alții în credință și să dovedim că suntem creștini practicanți, iubim, nu numai credința la nivel teoretic, ci și acțiunea, lucrarea, faptele milei creștine. Pentru fortificarea sufletului și trupului, pentru iertarea păcatelor, dar și tămăduirea de boli trupești am venit aici și am slujit Taina Sfântului Maslu. Am încercat să-îi mângâiem pe cei bolnavi, să-i cercetăm, căci Mântuitorul se regăsește și în cei bolnavi, în cei neputincioși, aflați în suferință și răstigniți pe un pat de spital”, a mai afirmat Părintele Episcop.

Preasfințitul Părinte Lucian le-a dăruit la final tuturor, cărți de rugăciune, iconițe, dar și Noul Testament, acatistiere, catehisme și alte cărți ziditoare de suflet. De asemenea, preoții slujitori au mers în saloane și au uns cu untdelemn sfințit pe bolnavii care nu au avut posibilitatea, din cauza neputințelor, să ia parte la Taina Sfântului Maslu.

Programul eparhial cuprinde oficierea Tainei Sfântului Maslu și săvârșirea a altor slujbe de dezlegare și binecuvântare pentru bolnavi, în spitalele și așezămintele sociale din cuprinsul Eparhiei Banatului Montan. Astfel, toți preoții din eparhie sunt implicați în acest proiect demarat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Tot miercuri, în alte 9 locații au săvârșit sfinte slujbe și au dăruit cărți de rugăciune și iconițe, părinții consilieri, inspectori și protopopi, împreună cu ceilalți clerici din Episcopia Caransebeșului. Se dorește ca prin această acțiune să fie cercetați toți bolnavii din așezămintele medicale și social-filantropice ale județului Caraș-Severin, în perioada Postului Mare, săvârșindu-se rugăciuni de către ierarh și toți clericii, care le transmit celor neputincioși și un cuvânt de mângâiere, încurajare și binecuvântare pentru a putea trece mai ușor peste încercările vieții.

Comentarii

comentarii