Rugăciune pentru tinerii din Caraș Severin, la începutul anului 2022

Zeci de tineri, membri ai ATOR Banatul de Munte, s-au reunit, la sfârșitul săptămânii, în biserica închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Moniom din Reșița, în cadrul unei prime seri duhovnicești „Tinerețe în Cuvânt”.

Reuniunea tinerilor a avut în centrul său Sfânta Liturghie, oficiată la miezul nopții, prilej cu care o parte dintre tinerii prezenți s-au reunit și în jurul Sfântului Potir, împărtășindu-se cu Sfintele Taine.

Seara a început cu citirea Canonului Sfintei Împărtășanii, ca pregătire pentru Sfânta Euharistie la care am luat parte cu toții. Am înțeles fiecare cât de important este să desăvârșim lucrarea, prietenia noastră în fața lui Hristos cel aflat în Sfântul Potir. După acest moment, în care i-am cerut lui Dumnezeu să ne învrednicească de Sfânta Împărtășanie, a urmat un cuvânt dăruit din suflet pentru suflet, de către părintele nostru drag, Mihai Ciucur.

„Morala creștină pentru tineri – adevăr sau provocare?” – a fost tema dialogului sincer pe care l-am purtat și în cadrul căruia am discutat despre cele 10 porunci Dumnezeiești, despre măsura în care le îndeplinim, aflând astfel importanța cunoașterii sincere a stării în care ne aflăm.

A urmat apoi partea mai puțin cunoscută a Sfintei Liturghii, și anume Proscomidia. Cu toții am fost învredniciți să luăm parte la această slujbă, care în mod obișnuit este săvârșită de către preot în Sfântul Altar, fără a putea fi văzută sau auzită de către credincioși. Împreună am văzut cum sunt pregătite cu mare atenție, blândețe și grijă Sfintele Daruri, adică pâinea și vinul, semnificând Jertfa lui Hristos.

Imediat după acest moment, a urmat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Fiind un moment special, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la vedere, pe solee, la lumina lumânărilor și a candelelor. Tinerii au dat răspunsurile la strană și de această dată, cântând și slujind împreună cu Îngerii. „Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste” ne-am apropiat de Sfântul Potir, devenind toți unul și același cu Hristos. „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el.” (Ioan 6:56)

„Sunt convinsă că nu am mai simțit de multă vreme o emoție atât de puternică. Tot ceea ce am trăit și am simțit în timpul Liturghiei a fost magic, un vis din care parcă nu aș fi vrut să mă mai trezesc”, a mărturisit Claudia Rusu, o tânără din Oțelu Roșu, ce s-a alăturat de puțină vreme asociației.

„Sfânta Liturghie la lumina candelelor a fost dorința pe care noi, tinerii din ATOR, cu ajutorul părintelui nostru sufletesc, am reușit să o împlinim. Cuvântul de învățătură pe care părintele Mihai ni l-a adresat, a avut o direcție dură, dar a fost plin de iubire părintească. Pentru mine, Sfânta Liturghie a fost un prilej de luminare a gândului. Ultima perioadă fiind aglomerată, însemnătatea rugăciunii adevărate și starea pe care Hristos o oferă celor care-L caută pe El au avut darul să facă uitată oboseala și toate grijile. În noaptea de 7 spre 8 ianuarie am redescoperit rugăciunea!”, mărturisește tânărul Mihail Cincheză.

„Am început anul omagial dedicat rugăciunii în Patriarhia Română cu o seară de comuniune și rugăciune alături de tinerii de la ATOR Banatul de Munte, dar și de alți credincioși ai parohiei noastre. În acest context, am avut bucuria de a purta un dialog sincer cu tinerii atoriști despre identitatea și perspectivele lor ca tineri în Biserică, bucurie pe care am desăvârșit-o prin slujirea Dumnezeieștii Liturghii la ceas de taină, comuniunea fiind plinită și prin prezența lor la Sfântul Potir”, a mărturisit, la rândul său, părintele nostru, Mihai Ciucur.

Avem nădejdea că a fost o noapte cu folos, în care am fost uniți prin rugăciunea adusă atât pentru noi, cât și pentru aproapele nostru. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți, prilejuind cât mai multe momente și întâlniri de acest fel! – a explicat Anamaria Iovu.

