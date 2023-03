S-a deschis sezonul la înghețată. Motivul pentru care se face coadă la gelateriile italiene

Odată ce a dat căldura afară tot mai multă lume dă buzna în gelateriile din oraș. Nu de puține ori sunt cozi la înghețată, în centrul istoric al Timișoarei. Avem câteva gelaterii faimoase, deschise de italieni, căci înghețata este o adevărată pasiune pentru cei din „Cizmă”. Fie că sunt la cornet, la carton, pentru drum, sau pahar ori farfurie, la masă, multitudinea de feluri, culori, gusturi și arome fac din înghețată una din cele mai iubite produse atunci când dă căldura.

Gelato este denumire italiană pentru înghețată. De la ei vine și sorbeto, semifreddo ori gheața italiană.

„Gelato este un deliciu congelat din Italia, creat inițial în secolul al XVI-lea. Istoricii nu sunt siguri cine l-a inventat, dar una dintre cele mai populare versiuni ale poveștii este că Bernardo Buontalenti, originar din Florența, a creat o formă a gelato-ului modern care a impresionat curtea Catherinei dei Medici. De acolo se răspândește în Italia și apoi în restul Europei. Deși multă lume ar spune asta, gelato nu este identic cu înghețata americană, de exemplu. Se pare că în rețeta originală, gelato-ul are mult mai puțin unt, cu aproximativ două treimi mai puțin. De asemenea, este mai dens, nu aerat ca înghețata comună, deoarece se amestecă încet, spun specialiștii. Dar, deși are mai puțină grăsime, gelato are mai mult zahăr și se servește la o temperatură mai ridicată. Rețeta veche conținea și ouă, astăzi sunt variante bazate pe lapte și smântână. Aromele tradiționale sunt de vanilie, ciocolată, alune, migdale, fistic, frișcă și stracciatella, adică lapte cu bucăți de ciocolată”, scrie siteul Cumvaplace.ro.

Semifreddo. Din italiană înseamnă exact semi-înghețat sau semi-congelat și seamănă foarte bine cu gelato, dar acesta este făcut cu frișcă și, ca atare, mai aerat, comparativ cu tradiționalul gelato.

„Primul pas în prepararea unui semifreddo este frișca bine bătută, care se ține la rece în timp ce preparați crema. Aceasta se face din lapte sau smântână în care, odată încălzite, se adaugă ou sau doar gălbenuș și se amestecă fără a coagula oul. Apoi se fierbe și la final se răcește și se adaugă frișca foarte rece. După ce se amestecă complet, se lasă din nou la congelator. Semifreddo-urile sunt foarte asemănătoare cu mousse-urile și sunt adesea servite cu prăjituri sau tarte”, mai scrie Cumvaplace.ro.

Sorbetul este făcut din apă și piure sau suc de fructe. Nu conține lapte, smântână sau ouă și este, de fapt, una dintre cele mai vechi forme de deserturi congelate. „Aceasta este, de fapt, rețeta de desert congelat care datează de la vechii romani și chinezi, unde erau făcute cu zăpadă, pulpă de fructe proaspete și îndulcite cu miere”, mai aflăm din sursa citată.

Iaurtul înghețat este o soluție atunci când vrem o înghețată ceva mai dietetică și a devenit destul de popular în ultima vreme. Atenție, însă, la îndulcitori, nu de alta dar desertul nu prea este preparat cu melasă ori miere, așadar pot fi ușor anulate beneficiile pentru sănătate.

Originile înghețatei se află undeva prin secolul al II-lea î.Hr., deși este aproape imposibil să avem o dată specifică sau să putem numi fără dubii inventatorul unui desert înghețat.

„În Imperiului Roman, Nero Claudius Caesar (54-86 d.Hr.) trimitea frecvent după zăpadă, în munți, care apoi era aromată cu fructe și siropuri. Zăpada a fost folosită pentru a răci băuturile în Grecia în jurul anului 500 î.Hr. și se știe că Hipocrate a criticat băuturile răcite pentru că provocau „fluxuri ale stomacului”. O mie de ani mai târziu, Marco Polo s-a întors în Italia din Orientul Îndepărtat cu o rețetă care semăna foarte bine cu ceea ce se numește acum șerbet. Istoricii estimează că această rețetă a evoluat în înghețată cândva în secolul al XVI-lea. Însă abia prin 1660, înghețata a fost pusă la dispoziția publicului larg. Sicilianul Procopio a propus o rețetă care amestecă lapte, smântână, unt și ouă la Café Procope, prima cafenea din Paris. Iar de atunci și până acum a tot evoluat și nu vorbim doar despre arome diverse, ci și de moduri de fabricare și compoziție, care îi dau acestui desert congelat texturi aparte”, scrie site-ul Cumvaplace.ro.

Iată și alte tipuri de înghețate

Dondurma este o înghețată specific turcească, din mastic, care include de obicei smântână, frișcă, salep (tubercul măcinat al unei orhidee), mastic (rășină vegetală) și zahăr. Textura mult mai densă, groasă, și gustul sunt total diferite de înghețata clasică în stil italian (gelato) dar cu siguranță merită încercată.

Booza este un soi de înghețată care își are originile în Levant și Orientul Mijlociu. În afară de ingredientele standard, cum ar fi laptele, smântâna și diverse adaosuri de arome, booza este îngroșată cu salep (ca și dondurma) – un agent de îngroșare făcut din rădăcina de orhidee – și gumă de mastic, o rășină obținută din arborii de mastic.

