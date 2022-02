S-a lăsat întunericul pe „Dan Păltinișanu”. Nocturna stadionului a cedat în două rânduri, Poli pierde la „masa verde” cu Petrolul

Primul meci oficial din 2022 n-a durat decât 37 de minute după ce nocturna de pe arena „Dan Păltinișanu” a cedat de două ori. Meciul dintre Poli și Petrolul a fost oprit de arbitrul, iar prahovenii vor câștiga duelul cu 3-0 la „masa verde”.

Din câte se pare, problema a apărut încă de la antrenamentul de miercuri seara, a fost remediată pe zi, dar a apărut, din nou, în timpul meciului de astăzi. Mai întâi, în minutul patru, pentru ca după zece minute jocul să se reia. Instalația a rezistat însă doar până în minutul 37, când a cedat încă o dată. Arbitrul întâlnirii a fluierat finalul meciului, iar Petrolul va câștiga meciul cu 3-0, la „masa verde”.

Instalația de nocturnă a fost inaugurată în 2003, pentru un meci tot împotriva Petrolului.

Antrenorul echipei Politehnica Timişoara, Nicolae Croitoru, a declarat, joi seară, după ce partida cu Petrolul a fost oprită definitiv în prima repriză din cauza problemelor cu nocturna, că formaţia sa a avut probleme şi cu o zi înainte de meci.

„O seară foarte tristă şi… se anunţa de aseară tristă, pentru că şi aseară am venit la antrenament şi nu am reuşit să facem antrenament din cauza nocturnei. Deci problemele existau. Normal că existau anumite temeri. Am zis aseară: ce se întâmplă mâine dacă pică din nou… dar s-a întâmplat. E păcat, e păcat pentru că era un joc dificil, suntem în situaţia în care suntem şi pur şi simplu nu putem să ne apărăm şansele şi să ne câştigăm punctele acelea. Poate nu le câştigam astăzi, dar cel puţin aveam şansa să luptăm pentru ele şi eu cred că atât cât s-a jucat am demonstrat lucrul acesta pe teren. Din păcate sunt lucruri care nu ţin de noi şi nu putem să le controlăm (…) Ce mă interesează acum e că sunt acolo nişte jucători în vestiar, care, sigur sunt frustraţi, şi-ar fi dorit să joace, şi-ar fi dorit să câştige punctele pe teren, s-au pregătit pentru asta atâta timp şi nu au avut posibiltiatea. Cred că acesta e lucrul care contează”, a spus joi Croitoru.

Sspolitehnica.ro notează că proprietarul stadionului este Consiliul Judeţean Timiş, care ar fi transmis presei următorul mesaj: „Instalaţia electrică este veche, se pare că e vorba de un scurtcircuit la unul sau mai mulţi stâlpi ai nocturnei. Vom evalua amănunţit situaţia mâine pentru a identifica sursa întreruperilor, cu intenţia de a repara definitiv defecţiunile. Regretăm situaţia creată şi cerem scuze publicului şi echipei”.

“Clubul nostru va analiza „la rece” cele întâmplate în această seară şi va lua în perioada următoare deciziile care se impun”, a precizat Poli Timişoara, pe site-ul oficial.

Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei, spune că ”s-a simțit umilit ca suporter al echipei timișorene, al sportului timișorean să pierdem un meci la masa verde pentru că nu a mai funcționat nocturna”.

”Din păcate, ne facem tot mai mult de râs! Timișoara are nevoie de stadion, iar până se va (re)construi “Dan Păltinișanu” avem obligația de a ne apuca, din bugetul propriu, să construim unul accesibil cluburilor, cu costuri minore de întreținere și care să permită desfășurarea de evenimente sportive și cultural-artistice! Avem multe solicitări pentru desfășurarea de evenimente pentru Sala Olimpia și 𝗻𝘂 𝗮𝘃𝗲𝗺 𝘀𝗽𝗮𝘁̦𝗶𝘂 disponibil!

Deoarece la prima licitație pentru stadionul ”Lego” nu au existat ofertanți, am solicitat societății care a realizat studiul de fezabilitate (SF) să reactualizeze prețurile la materialele de construcție, în special fier și otel, ținând cont de creșterea prețului la aceste produse. Prețurile au fost actualizate, documentația a fost refăcută și voi înainta primarului dosarul pentru a fi ulterior urcat din nou pe SEAP. Multă lume întreabă de ce fier, oțel? Pentru că SF așa a fost făcut și nu mai putem schimba aceste soluții. Oricum, noi avem obligația de a-l construi, iar pe lângă șosele, parcuri, piste de biciclete și poduri avem nevoie și de un stadion! Aștept soluții de la colegii din administrație, de la funcționari, sprijin pentru realizarea acestui obiectiv, nu motive simpliste de genul “nu se poate”. Cum nu se poate știu și eu!

Atâta timp cât voi fi în această funcție, la Primăria Timișoara, voi milita pentru îmbunătățirea infrastructurii, cu orice riscuri!”, spune Tabără.

