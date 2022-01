S-a votat! Parcare mai scumpă la Timișoara, începând de la 1 aprilie

Marți, 25 ianuarie, consilierii locali din Timișoara au aprobat noul regulament al serviciului TimPark, recent trecut de la SDM direct în subordinea primarului. Astfel, cele mai importante modificări aduse cu acest transfer sunt creșterile de tarife, extinderea sistemului de parcare rezidențială și taxarea progresivă în zona ultracentrală. Noul regulament intră în vigoare la 1 aprilie, până atunci rămânând cu plată, la vechile tarife, doar parcarea în zona „verde”, cea din centrul Timișoarei.

În ceea ce privește tarifele orare, vom avea între 1 și 4 lei/oră, în funcție de zonă, în creștere de la 0,5 – 3 lei/oră. Acolo unde va fi taxare progresivă, se va ajunge, însă și 7 lei/oră. În ceea ce privește abonamentele, cele lunare vor fi între 25 și 60 de lei (în creștere de la 21 – 42/lei), în timp ce cele anuale vor fi de 270 – 650 lei. Vor avea gratuități persoanele cu handicap, proprietarii de mașini electrice (nu și în zona „verde”), personalul diplomatic, personalul de intervenție al autorităților statului și beneficiarii OUG 105/1999 și OUG 82/2006. În plus, în urma unui amendament propus de Rodica Militaru și Paula Romocean, USR, vor avea parcare gratuită, pentru o lună, și donatorii de sânge. Față de vechiul regulament, aprobat în 2019, numărul străzilor incluse în sistem, indiferent de zonă, crește de la 155 la 212.

Deși votul a fost destul de clar, 23 din 26 consilieri locali prezenți votând „pentru”, au existat unele critici. Primul vorbitor, și probabil și cel mai vocal, a fost Dan Diaconu, fost viceprimar și actual consilier local PNL, „Nu cred că este un proiect benefic pentru comunitate cel pe care îl avem în față. Am să pornesc de la partea morală a lucrurilor. Cred că poți taxa suplimentar un serviciu în momentul în care faci ceva în momentul în care faci ceva ca acel serviciu să fie mai bun. Practic, din acest punct de vedere, în afară de proiectele lăsate din 2020, nu s-a construit niciun loc de parcare. De fapt, poate sunt vreo zece, vizavi de un anumite spital pe Calea Aradului. Din punct de vedere economic, tot sistemul va fi unul care mai degrabă va pierde bani decât va avea mai mulți, pentru că numărul de posturi este mai mare decât numărul de posturi anterior, de la SDM”, a spus fostul viceprimar.

Acesta a criticat și modul de tarifare al zonei ultracentrale, numai orar, progresiv. „Oamenii care muncesc sau trăiesc în zona centrală nu mai au dreptul să folosească mașina. O asistentă de la Spitalul Municipal sau chiar un funcționar din primărie nu are cum să plătească taxe orare pentru perioada pe care și-o petrece la muncă. Sunt oameni care muncesc în centru și care trăiesc în suburbii sau în zone destul de îndepărtate și cu puțin acces la transportul în comun. Este o problemă a celor care nu au salarii imense și muncesc în zona centrală”, a mai spus Diaconu.

Nici sistemul din zonele rezidențiale nu este chiar perfect în opinia liberalului: „Salut încercarea ca în zonele de blocuri să existe o formă de protecție a riveranilor, însă așa cum e el gândit în acest moment nu înseamnă decât o taxare în plus a riveranilor. Sistemul nu este prevăzut pe cartiere întregi, există doar câteva străzi incluse. Ce se va întâmpla, logic? Un om care nu mai are posibilitate de a parca pentru că nu are abonamentul de riveran pe Calea Aradului, de exemplu, o va face pe străzile din jurul Căii Aradului. Nu faci altceva decât să aglomerezi în plus parcarea pe celelalte străzi care sunt în zona adiacentă celei controlate prin sistem”.

Ruben Lațcău a ținut să dea, însă asigurări, reiterând faptul că regulamentul caută să „sprijine și să ofere facilități și avantaje pentru rezidenți”, în cartiere, și „trec pentru a-și rezolva problemele în zona centrală”. Au mai luat cuvântul, după aceea, și Roxana Iliescu, PRO România, și Cosmin Tabără, viceprimar PNL, însă aceștia au avut mai mult întrebări decât critici. Până la urmă, ca urmare a acestora, s-a lămurit faptul că turiștii vor putea plăti parcarea fie prin SMS, fie cu cardul, prin aplicați, dar și că, pe viitor, vor exista anumite reguli mai strice și pentru comercianții care își fac aprovizionarea magazinelor din zona centrală.

Iată regulamentul, tarifele, harta și lista străzilor care fac parte din sistemul TimPark:

Pe scurt, viceprimarul Ruben Lațcău a prezentat și pe rețelele de socializare noul regulament:

„Ce se va schimba pe scurt + detalii mai jos în postare:

Tarifele vor fi actualizate și le vom actualiza anual, având ca index inflația. Ultima actualizare a tarifelor e din 2012!

Introducem locurile de parcare pentru rezidenți (locuri de parcare mixte).

În centrul orașului (Zona Verde) se va putea parca doar cu tarif orar.

Pe anumite străzi din Zona Verde se va aplica un tarif progresiv.

Programul orar de aplicare a tarifelor va avea mici modificări.

Introducem gratuitate de o zi pentru cei care au donat sânge.

Ce nu se schimbă:

Metodele de plată vor rămâne aceleași – Bip, SMS, Aplicația TPark, abonamente fizice și vouchere

Harta TimPark e un punct foarte bun de plecare pentru a explica ce se schimbă concret. Parcările din Timișoara sunt împărțite în 4 zone cu tarife distincte și 33 de subzone rezidențiale. Liniile de diferite culori de pe hartă indică locurile de parcare cu caracter special – în Zona Verde sunt străzile cu parcare cu tarif progresiv, în celelalte zone sunt străzile cu locuri de parcare cu uz rezidențial.

Despre locurile de parcare cu uz rezidențial

Vreau să clarific ce presupune această categorie rezidențială, deoarece mi se pare important ca toată lumea să înțeleagă conceptul și beneficiul adus. Elementul nou sunt locurile de parcare cu uz rezidențial care vor fi accesibile în intervalul 17:00-08:00 doar rezidenților. Abonamentele pentru rezidenți existau și înainte cu denumirea de abonamente pentru locatari.

Să dau un exemplu. Pentru subzona A4 (zonă albastră) cumpărați un abonament de rezident. 80% din locuri vor fi locuri cu uz rezidențial. Până la 17:00 vor putea parca și alți șoferi cu abonament general pe zona albastră. După ora 17:00, aceștia vor trebui să evacueze locurile cu uz rezidențial pentru ca dumneavoastră să puteți parca acolo. Doar dumneavoastră și vecinii dumneavoastră vor avea acces la aceste locuri.

Pot parca oriunde în zona roșie cu abonament rezidențial pe o subzonă roșie?

Nu. Pentru a putea parca în toate subzonele din Zona Roșie va fi nevoie însă de un abonament general pentru Zona Roșie. Aceste situații sunt mai rare, cu excepția cazurilor în aveți nevoie de abonament pentru a putea parca la locul de muncă. Pentru plata parcării în locații pe care nu le frecventați există opțiunea de plată prin SMS sau aplicație.

Despre cazuri particulare rezidențiale

Există și cazuri particulare, dar mai des întâlnite, precum în cazul persoanelor căsătorite, dar cu ambele mașini înregistrată pe numele unuia dintre soți. În cazul acesta, vor putea fi eliberate două abonamente rezidențiale, unul pentru fiecare membru per mașină.

Despre Zona Verde

Creștem capacitatea de parcare din centru fără să facem locuri noi. Spațiul public din zona centrală a orașului e puțin și valoros. Asta se aplică și puținelor locuri de parcare. Decât să fie un loc de parcare ocupat de o singură mașină toată ziua, același spațiu ar putea fi folosit de 5 mașini. Din acest motiv, nu vor exista abonamente pentru această zonă. Pentru unele străzi se va aplica și o tarifare progresivă.

Ce fac rezidenții din Zona Verde?

Aceștia vor avea locuri pentru rezidenți în „Insulele Roșii” din fiecare subzonă, vizibile pe hartă”.

