S.O.S. Timișoara 89 – Scrisoare deschisă Primăriei Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara

În pagul disperării, Petru Ilieșu, președinte – fondator al Fundația Timișoara 89, a transmis o scrisoare deschisă Primăriei Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în care să nu fie diminuată finanțare ”minimă, dar ritmică”, cu care se asigură funcționarea serviciilor sociale în beneficiul comunității Timișoarei.

”Cu respectul pe care vi-l port pentru rolul dumneavoastră de a hotărî destinele acestui oraș vă supun atenției următoarele:

1. În ultima perioadă de timp costurile de funcționare și întreținere a unui obiectiv social au crescut semnificativ, datorită scumpirii carburanților, a gazului, energiei electrice și a salariilor. Procentul costurilor din bugetul primăriei pentru asistență socială în subvenționarea ONG-urilor care prestează servicii sociale este și acum mic și puțin semnificativ ca efort de implicare din partea autorității locale.

2. Și în acest context consider legitim scopul declarat al administrației locale de a eficientiza cheltuirea banului public. În același context însă vă facem cunoscut că serviciile sociale realizate de fundația noastră au un cost semnificativ mai scăzut per asistat/beneficiar, datorită experienței și optimizărilor pe care le-am făcut în cei aproape 30 de ani de funcționare. Consider că societatea, în ansamblul evoluției sale, necesită firesc o creștere a rolului ONG-urilor în domenii de protecție și solidaritate socială, tocmai pentru eficiența economică a serviciilor pe care le oferă și a transparenței care le obligă să funcționeze cu randament și susținere publică. Vechimea unor astfel de organizații, felul în care au evoluat și s-au dezvoltat fără să împovăreze bugetul local, girul moral pe care îl au chiar și din perspectiva impactului lor internațional este cea mai bună dovadă a calității serviciilor pe care le oferă și a faptului că, din perspectiva rentabilității, deci pur pragmatic, administrația locală merită să le susțină.

3. După cum știți Fundația Timișoara 89 este o organizație de utilitate și interes public, lucrând în consens și cooperare cu Primăria Municipiului Timișoara. Avem scopuri comune pe care dorim să le implementăm în continuare cu costuri minime și cu eficiență maximă. Nu suntem competitori ci lucrăm împreună pentru a sluji binele public și a asista persoanele care au nevoie de sprijin și a le asigura condiții decente de trai și dacă este posibil reintegrarea în societate.

4. Ca organizație non-profit, avem misiunea de a oferi servicii sociale, maximizând eficiența banilor care vin din finanțarea oferită de Primăria Municipiului Timișoara și autofinanțare. Stau mărturie în acest sens demersurile și realizările făcute de Fundația Timișoara 89 pentru dezvoltarea infrastructurii sociale locale, îmbunătățirea calității vieții în comunitate, colaborării exemplare cu Primăria Municipiului Timișoara dar și cu cluburile de servicii (Rotary, Lions), cu organizațiile internaționale și firmele puternice din Timișoara care ne-au oferit sprijinul lor pentru dezvoltare.

5. Cu părere de rău am luat cunoștință de perspectivele de reducere a finanțării serviciului nostru social, care prin subvenționarea cu suma de 750 de lei/lună/om era și așa la limita suportabilului, dublat de faptul că finanțarea a întârziat luni de zile (fundația nu a mai primit subvenția încă din luna ianuarie a acestui an), situație care pune la grea încercare Fundația Timișoara 89 tocmai la împlinirea a 30 de ani de activitate (ca prima organizație umanitară constituită în România după Revoluție). Ne aflăm acum în situația de a ne epuiza cu totul minimele rezerve financiare pe care le avem (bani primiți din străinătate pentru lărgirea complexului social Arhipelag) și în pericol de a suspenda activitatea prin pierderea personalului și incapacitatea de a întreține cei 52 beneficiari care locuiesc în prezent în centrul de cazare.

6. Vă rugăm să luați în calcul creșterea cheltuielilor de funcționare generate de prețuri (deși personalul din Fundație este mult mai puțin numeros și mai modest plătit față de funcționarii cu aceleași atribuții din instituțiile de stat) și veți constata că o scădere a finanțării va pune sub semnul întrebării supraviețuirea unor servicii sociale oferite de ONG-uri în Timișoara, cu tot cortegiul de probleme pe care le va genera și care se vor răsfrânge asupra comunității.

7. Pentru a ne cunoaște direct și a constata calitatea serviciilor pe care le oferim și modul în care este cheltuit banul public, vă invităm să vizitați Complexul nostru de servicii sociale, la sediul din strada Martir Gogu Opre nr.24.

8. De asemenea, vă rugăm să susțineți în continuare efortul nostru și a nu diminua suma care asigură o finanțare minimă, dar ritmică, ce permite cadrul pentru îndeplinirea misiunii pe care ne-am asumat-o de a dezvolta infrastructura serviciilor sociale în beneficiul comunității Timișoarei”, scrie Petru Ilieșu, președinte –fondator – Fundația Timișoara 89.

