”Să fim capabili să aducem titlu la Timișoara, după 5 ani!”

Jucătorii echipei de rugby SCM USV Timișoara se reunesc luni, 16 ianuarie, pentru a pregăti sezonul 2023. De la reunire vor absenta jucătorii aflați la selecționata România A. Ce obiective ați avea în 2023?

Valentin Calafeteanu: Îmi doresc să pornim bine anul, încă de acum din ianuarie, să avem obiective și un scop comun bine definit. Trebuie să știm încotro ne îndreptăm și îmi doresc lucruri care nu s-au întâmplat de când am revenit aici: să fim capabili să aducem titlul la Timișoara după cinci ani, dar pentru asta trebuie să știe fiecare parte ce are de făcut. Este un obiectiv clar pe care-l voi seta și echipei, iar acest lucru ne va obliga la multe momente de sacrificiu. Trebuie să știm ce suntem dispuși să sacrificăm pentru ceea ce ne dorim. Eu pot spune acum multe despre acest an, important este ceea ce vom întreprinde pentru ceea ce ne dorim. Mă întorc la perioada neagră de anul trecut, când i-am întrebat pe jucători ce suntem dispuși să sacrificăm, căci fiecare lucru vine cu un preț. Pentru fiecare, sacrificiile sunt diferite: pentru un jucător aflat departe de casă, acesta este un sacrificiu, pentru un altul care nu are familia aproape de asemenea este un sacrificiu. Este important să știm că e nevoie de sacrificiile adecvate pentru acest țel comun, înalt, pe care doresc să îl atingem în 2023.

Cum va arăta lotul?

A plecat la final de contract Sean Morell, a renunțat, de asemenea, la activitatea de jucător Florin Vlaicu. Cu Marco Fuhri ne-am înțeles să ne despărțim, pentru că a evoluat puțin de când a fost adus în vara anului trecut și nu i-am putut garanta că va juca mai mult în 2023. După cum a anunțat deja clubul, sunt două nume noi, Malcolm Mamboleo Onsando, jucătorul kenyan de linia a doua ce a evoluat la Dinamo, și Marius Simionescu, revenit la Timișoara, care sunt sigur că va aduce plusvaloare într-un compartiment unde am suferit anul trecut.

Mai vin jucători?

Suntem în discuții și cu alți jucători, dar dat fiind faptul că întrecerile oficiale încep în aprilie mai avem câteva săptămâni să decidem unde mai avem nevoie și cum ne putem încadra.

Cum va arăta bugetul?

Asta vă poate spune cel mai bine managerul, domnul Borzaș, însă din câte știu eu vom avea stabilitatea de care am beneficiat și în precedenții doi ani, extrem de importantă pentru echipă. Trebuie să profităm de această stabilitate financiară și să facem performanță la Timișoara, mai ales în acest an 2023 în care orașul este Capitală Europeană a Culturii. Îmi doresc mult să putem lega acest moment de un nou titlu la rugby.

Am intrat în anul Cupei Mondiale și te întreb: prin prisma celor 100 de meciuri la națională (11 la trei ediții de Cupe Mondiale), cum vezi România, anul acesta, la întrecerea din Franța?

Au fost schimbări în staff-ul naționalei, dar – indiferent de cine a venit, cine a plecat, cine ar fi putut veni – va fi un an greu, în care majoritatea jucătorilor tricolori vor petrece mult timp la națională. Și acesta este un aspect pe care trebuie să știm să-l gestionăm, în funcție de câți convocați vom avea.

Începe și acest Rugby Europe Championship, o oportunitate dată celor de la conducerea echipei naționale să rodeze probabil mai mulți jucători, după care din vară se va intra în linie dreaptă. Știm ce grupă avem la CM și, realistic vorbind, mergem să obținem o victorie, după ce am absentat de la Cupa Mondială din 2019, știm în ce circumstanțe, care acum s-au întors cumva în favoarea noastră. Îmi doresc să arătăm rugbiul pe care știm să-l jucăm în România, iar noul selecționer, Eugen Apjok, a punctat foarte bine: trebuie să ne jucăm pe calitățile pe care le au jucătorii noștri și de aici să obținem lucruri importante. În același timp, e nevoie să fim realiști și să acceptăm că într-o grupă cu campioana mondială și cu Irlanda, echipe extrem, extrem de puternice acum, nu putem avea ambiții mai înalte. Totuși, nu trebuie să uităm că momentele importante ale rugby-ului românesc au venit când ne-am folosit de atuurile noastre ca nație, ca jucători, ca tradiție a acestui sport în România.

Te gândești că într-o zi ai putea ajunge selecționerul României?

Da. Pe termen lung, pot spune că indiferent de sport orice antrenor ar trebui să se gândească la echipa națională. Momentan, toată energia și toată concentrarea mea sunt aici pentru că îmi doresc să obțin lucruri importante cu Timișoara și pentru Timișoara, mai ales în acest an, dar sunt sigur și am încredere că toate lucrurile vin pentru fiecare în parte la momentul potrivit. Acum sunt aici și sunt extrem de mulțumit. Mă trezesc în fiecare zi cu motivație și cu plăcerea de a antrena această echipă și acești băieți.

