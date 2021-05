”Să nu-ți faci chip cioplit!” Ba, și-a făcut. Vicarul Ionel Popescu și-a făcut!

Au trecut Sfintele Sărbători ale Paștelui Ortodox, cu bucurie și cu respectul pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Noi, creștinii, în general, avem nevoie de referințele spirituale ce ne susțin în zbuciumul sufletesc între ispite și profundele bucurii spirituale, pacea interioară, mulțumirea duhovnicească.

Există însă o categorie de așa-ziși slujitori ai bisericii pentru care învățăturile biblice sunt doar niște teorii pentru a fi încălcate. Cu dispreț și cu pragmatism. Una dintre porunci este ”Să nu-ți faci chip cioplit!”, o poruncă de mare relevanță, cu referire imediată la reprezentarea figurilor cerești, ca ispită la comparația cu ființele cerești. Idolatria – un mare păcat teluric, este și el cuprins în această poruncă divină. Din idolatrie, din prea multă iubire de sine, preotul – vicar Ionel Popescu și-a făcut… bust! Ca reprezentare artistică, ținând la umorul (negru), am putea spune că reprezentarea este mai reușită decât realitatea! Dar este doar o atingere, o ușoară ironie la adresa celui care încă mai conduce Vicariatul Timișoara, deși trebuia să se pensioneze de multă vreme… Și să nu uităm, să-l mai întrebăm: și-a dat oare demisia din Uniunea Ziariștilor Profesioniști, o organizație în care se potrivește ca bustul său trist într-o livadă de cireși înfloriți?

Acum, că are și bust, precum marile personalități ale omenirii, cărora mari artiști le-au făcut câte un o mică sculptură, dar după moarte, fiind și membru în UZP, Popescu Ionel, cel care și-a bătut joc de generații întregi de preoți, încă din Seminarul Teologic Caransebeș, până în zilele noastre, se poate retrage. Fără regrete. Are bust, are chip cioplit, se iubește pe sine însuși mai presus de orice, mistifică adevărul, joacă teatru, manipulează, face pe sfântul, și este un model negativ în biserica din Banat. Se joacă cu cuvintele, dar nu are frică…

Chipul său, Doamne, îl iartă, că nu știe ce face!

