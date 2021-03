SAJ Timiș a montat tuburi de oxigen suplimentare în ambulanțe pentru că Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) sunt deja pline

Şeful Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Timiş, dr. Iancu Leonida, a declarat, miercuri, că în ultima lună numărul solicitărilor pacienţilor s-a dublat, 70% din activitatea serviciului concentrându-se pe cazurile COVID.

Întrucât Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU) sunt deja pline, SAJ a fost nevoită, în ultimele zile, să achiziţioneze tuburi de oxigen pe care să le monteze în autosanitare pentru pacienţii cu insuficienţă respiratorie acută, care ar putea fi obligaţi să rămână aici ore în şir, până se eliberează un loc într-un spital.

“Zilele trecute am achiziţionat în plus tuburi de oxigen pentru a le putea transporta în ambulanţe, în cazul în care vor rămâne ore în şir cu pacienţii în autosanitare. Au fost câteva ore pe muchie de cuţit, putem spune că ne-a trecut glonţul pe lângă ureche şi nu am vrea să se mai întâmple aşa ceva. Sperăm să reuşim să scădem trendul (infectărilor cu SARS-CoV-2 – n.r.), pentru că altfel vom trăi momente de groază, nu cine să trăiască şi cine să moară, ci cine să mai ajungă la spital şi cine nu”, a spus Iancu Leonida, după şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş în care s-a decis prelungirea carantinării zonale cu şapte zile pentru Timişoara.

Şeful UPU de la Spitalul Judeţean Timişoara, dr. Mihai Grecu, a declarat, în acelaşi context, că apariţia testelor rapide, pe care oamenii şi le pot face acasă, are şi o faţetă negativă, întrucât o parte dintre cei care se depistează pozitivi nu se adresează medicului de familie sau Direcţiei de Sănătate Publică pentru a putea începe o analiză epidemiologică de identificare a contacţilor apropiaţi, iar aceşti pozitivi se plimbă liberi prin oraş şi împrăştie boala.

“Trebuie să înţeleagă toată lumea că orice măsură iei pe partea de epidemie îşi arată efectele după aproape două săptămâni. Pacienţii pe care-i avem acum internaţi sunt cei care s-au infectat în urmă cu trei-patru săptămâni. (…) Noi avem acum în spitale rezultatul infectărilor de acum 21 de zile. Ceea ce facem şi decidem acum se va vedea peste alte două săptămâni. Este păcat să pierdem acum ceea ce am câştigat prin cele două săptămâni de restricţii suplimentare. Nu ar trebui măsuri în plus, ci să fie respectate cele care sunt”, a subliniat Mihai Grecu.

Sursa: AGERPRES

