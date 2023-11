Salbă de medalii pentru sportivii clubului Kaizen la Campionatul European de Karate IKU 2023

Romania s a clasat pe locul II in clasamentul pe natiuni, cu un total de 86 de medalii castigate, din care 24 de aur, 22 medalii de argint si 40 medalii de bronz la Campionatul European de Karate IKU 2023 care a avut loc in Slovenia – Novo Mesto in perioada 26 – 29.10.2023. Competitia a reunit 22 de tari si peste 1200 de concurenti, printre acestia, enumerandu-se si sportivii clubului Kaizen care au obtinut titluri de campioni, vicecampioni europeni si bronz european, reusind sa aduca acasa 17 medalii europene: 2 medalii de aur, 7 medalii de argint și 8 medalii de bronz:

ARDELIAN ARIANA – CAMPIOANA EUROPEANA la kumite echipe feminin nihon (12-13 ani) si BRONZ EUROPEAN la individual kumite nihon;

ANGILETTA LARISSA – CAMPIOANA EUROPEANA la kumite individual feminin nihon (10-11 ani) si VICECAMPIOANA EUROPEANA la kata individual;

HECIU ANDREI – VICECAMPION EUROPEAN la kumite individual masculin nihon (12-13 ani) si BRONZ EUROPEAN la kata individual;

RADU SEBASTIAN – VICECAMPION EUROPEAN la kumite individual masculin nihon (10-11 ani) si BRONZ EUROPEAN la kata individual;

PETROV TANJA – VICECAMPIOANA EUROPEANA la kumite individual feminin nihon (12-13 ani) si BRONZ EUROPEAN la kata individual;

DRAGOI CARINA – VICECAMPIOANA EUROPEANA la kata individual feminin (6-7 ani) si BRONZ EUROPEAN la kumite individual feminin nihon (6-7 ani);

VALEAN NADIA – VICECAMPIOANA EUROPEANA la kumite individual feminin (10-11 ani);

VELCSOV ELISA – VICECAMPIOANA EUROPEANA la kata individual feminin (10-11 ani);

BUZGAR RAUL – BRONZ EUROPEAN la kumite individual masculin nihon (10-11 ani);

MITROI DAVID – BRONZ EUROPEAN la kumite individual maaculin nihon (8-9 ani);

ADAM LARISA – BRONZ EUROPEAN la kumite individual feminin nihon (8-9 ani);

BODA DAVID – BRONZ EUROPEAN la kata individual masculin (6-7 ani).

De asemenea, alți sportivi din cadrul clubului au avut o evolutie foarte buna si au fost foarte aproape de podium: Suici Mladenca, Suici Selma, Grecea Mihnea, Popa Vladut, Heciu Mihai, Puicea Sergiu si Luca Anna.

România a obtinut ocul II în clasamentul pe națiuni la karate IKU, cu un total de 86 de medalii câștigate, din care 24 de medalii de aur, 22 medalii de argint și 40 medalii de bronz.

Este rezultatul obținut de delegația Federației Române de Arte Martiale la Campionatul European IKU Slovenia 2023, care a avut loc la Novo Mesto în perioada 26-29 octombrie, în Centrul Olimpic Novo Mesto – Velodrom.

Competiția a reunit 20 de țări și peste 1200 de concurenți, iar clasamentul primelor trei echipe naționale a arătat astfel: locul III – Slovenia, locul II – România, locul I și Campioana Europeană IKU – Italia.

