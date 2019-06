Sălile cu “păcănele” invadează Lugojul. Primarul aprobă, chiar dacă legea interzice

In ultimele luni, mai multe sali cu jocuri de noroc, dar si case de pariuri au aparut la Lugoj. Mai multi parinti solicita interventia de urgenta a autoritatilor dupa ce minorii au fost vazuti intrand in aceste locuri. Atat la Lugoj, cat si la Faget localnicii se plang ca jocurile de noroc au fost amplasate foarte aproape de scoli tocmai pentru ca administratorii acestor spatii sa poata atrage mult mai usor clientela care de multe ori este din randul elevilor. Desi este interzis prin lege ca accesul in aceste sali sa fie permis tinerilor sub 18 ani, adesea legea este sfidata.

”In urma cu cateva saptamani am fost anuntata de un prieten al fiului meu ca banii pe care ii dam pentru mancare sau pentru distractie ii strica la aparate. Am inteles ca le da suc, cafea, gratis, in timp ce sunt in sala. Ma intreb cum este posibil ca un baiat de 17 ani sa fie lasat acolo daca legea spune clar ca nu ai voie sa intri pana la 18 ani?! Este inadmisibil ca toata lumea sa stea cu mainile in san si sa nu faca nimic pentru a stopa acest fenomen care poate fi atat de periculos pentru adolescenti!”, a scris o mama disperata pe pagina de Facebook a Lugoj Info.ro, dupa ce in presa locala a aparut un articol despre deschiderea a inca unei sali cu “pacanele” in imediata apropiere a Liceului Brediceanu.

Chiar daca numarul de parinti nemultumiti de infiintarea acestor sali este foarte mare, administratia locala condusa de Francisc Boldea continua sa autorizeze astfel de locatii, pe banda rulanta. Si asta fara sa tina cont de faptul ca in urma cu cateva luni un tanar si-a pus capat zilelor la Lugoj dupa ce, sustin apropiatii, ar fi “tocat” salariul la jocurile de noroc.

Pana in acest moment, singurul politician local care a comentat aparitia in cascada a salilor de jocuri a fost Claudiu Buciu si care sustine ca regulile de autorizare ar putea fi mai drastice, astfel incat tinerii si mai ales minorii sa nu aiba acces atat de usor la jocurile de noroc ce creeaza dependenta.

”Lugojul se umple de mici cazinouri în timp ce pierde locuri de muncă iar salariile la privat nu pot asigura garanția unui nivel de trai decent. Serviciile publice (sănătate, educație, salubritate, administrație publică, transport în comun, furnizarea apei potabile, accesul la facilități de recreere – ștrand, SPA -, etc.) ne costă suplimentar, pe fiecare dintre noi, dacă ne dorim un trai decent.

Și atunci? Muncim și sărăcim. Fapt pentru care primăria dă autorizații pentru cazinouri, să aibă lugojenii “șansa” unei vieți mai bune?!?!?!

În loc să ne educăm excepțional copiii, în loc să le oferim posibilitatea de a se califica în meserii cât mai bine plătite pe piața muncii, noi le oferim “șansa” de a-și câștiga un trai mai bun la “păcănelele” de lângă școala… ori de lângă biserică…

Aceste stabilimente trebuie scoase din oraș.

Local, nu putem interzice o activitate, atâta timp cât legile în vigoare permit desfășurarea acesteia. Însă, local, ne putem proteja cetățenii de răul pe care această activitate îl produce societății – sute de familii sunt afectate, iar fenomenul infracțional din Lugoj găsește teren fertil în aveastă activitate.

Astfel, putem interzice desfășurarea acestor activități în perimetre în care sunt vizibile zilnic copiilor, ori în perimetre ce protejează lacașurile de cult, ori în apropierea instituțiilor publice.

Cine vrea să se “distreze” în acest mod, o poate face și în afara orașului, eventual chiar în actualul extravilan, fără ca aceste stabilimente să-și mai poată atrage clienții și prin poziționarea lor strategică, în cele mai circulate zone ale orașului.

Vom propune Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care să reglementăm, local, amplasarea unor astfel de stabilimente, astfel încât ele să nu mai facă rău comunității noastre,” spune Buciu.

