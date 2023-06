Salvare extraordinară de la amputație a mâinii unui pacient, de către medicii de gardă de la Clinica de Chirurgie Vasculară Timișoara

Medicii de gardă de la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean Timișoara au operat 8 ore un pacient de 33 de ani, salvându-i membrul superior de la o posibilă amputație.

În urmă unui traumatism complex prin tăiere pacientul și-a secționat toate vasele, nervii și mușchii de la nivelul brațului drept. Pe parcursul intervenției care a durat 8 ore, echipa de gardă pluridisciplinară vasculo-plastică coordonată de dr. Mircea Popițiu, medic specialist chirurgie vasculară, a reușit să reconstruiască microchirurgical vasele, nervii și mușchii secționați complet de la nivelul brațului unui tânăr în vârstă de 33 de ani.

I-au salvat astfel mâna de la o posibilă amputație, nefiind nevoie de intervenții suplimentare. Din echipa de medici au mai făcut parte dr. Miruna Ion, medic rezident, chirurgie vasculară, și dr. Baneu Nicoleta Sara, medic rezident chirurgie plastică.

Asist. univ. dr. Mircea Popițiu, la UMF Timișoara, medic specialist chirurgie vasculară, doctor în științe medicale, a explicat, luni 5 iunie 2023.

,,În urmă cu 3 luni pacientul s-a prezentat la Unitatea de primiri urgențe a SCJU Timișoara, în miezul nopții, într-o stare critică, după ce pierduse foarte mult sânge în urmă traumatismului prin tăiare.

După ce am desfăcut pansamentul compresiv și am văzut amploarea plăgii, am știut că va fi o provocare chirurgicală lungă și grea, dar eram hotărât să salvez brațul pacientului, o persoană atât de tânără.

Am intrat de urgență în sala de operație, împreună cu colegele mele dr. Miruna Ion, medic rezident chirurgie vasculară, și dr. Baneu Sara – medic rezident chirurgie plastică, și timp de 8 ore, am reconstruit artera, nervii și mușchii secționați complet de la nivelul brațului.

Operația a decurs foarte bine, iar satisfacția echipei medicale a fost pe măsură. Cu toții am fost conștienți că am salvat membrul de la amputație. Evoluația postoperatorie a pacientului a fost foarte bună.

El a fost externat la aproximativ o săptămâna postoperator. La controlul de 3 luni, pacientul a fost foarte bine, a recuperat în proporție de 90%. Mă bucur enorm că am putut să salvăm brațul unui pacient atât de tânăr de la amputație’’.

Pacientul a declarat: ,,În urmă unui exces de furie, a avut loc un accident, iar datorită adrenalinei din situația dată, nu am realizat ce se întâmpla. De fapt, am fost protejat de fratele meu, ținându-mi un garou dintr-un prosop timp de 45 de min, până a ajuns salvarea, însă salvarea mea cu adevărat vine în momentul când ajung la spital și sunt preluat de domnul doctor Mircea Popițiu.

“Despachetând ambalajul” făcut de băieții de pe salvare, am simțit că sunt pe mâini bune și am leșinat cred. Atât îmi amintesc o numărătoare inversă și eram într-un loc foarte luminat și auzeam zumzete în jurul meu.

M-am trezit în jurul orei 10:30 dimineața după 12 ore deja ajuns la spital. Și încă aveam brațul la locul lui. Aflând ulterior lucrarea complicată și limitele prin care am trecut eu și, mai ales, domnul doctor Mircea Popițiu pe care l-a solicitat cel puțin 9 ore.

Eu am venit cu brațul la dânsul ca un puzzle amestecat, tot era tăiat peste cot, biceps, triceps, artere, nervi și pierdere multă de sânge.

Acum țin să-i mulțumesc că brațul meu este la locul lui și încet îmi voi recupera mobilitatea în proporție de 95%. Putea fi 0% dacă nu era întreaga echipă de intervenție dispusă de un efort sporit și cu ajutorul domnului doctor Mircea Popițiu, azi mai pot duce mâna dreaptă în dreptul inimii și cu plecăciune vă mulțumesc.’’

Chirurgii spun că se întâmplă rar astfel de traumatisme complexe însă este esențial să existe o secție de chirurgie vasculară în toate orașele din România pentru că elementul cheie este timpul scurs între traumatism și intervenția chirurgicală de revascularizare.

”Acest pacient a avut noroc că se află în județul Timiș, însă există județe fără secții de chirurgie vasculară, cum ar fi Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, etc., unde obligatoriu trebuie înființate aceste secții de chirurgie vasculare, extrem de utile, unde, cu siguranță, se vor putea salva de la amputație multe mâini și picioare…!”, este mesajul medicilor chirurgi.

