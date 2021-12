Salvați Copiii a dotat maternitățile și secțiile de pediatrie din Regiunea Vest cu echipamente de peste 775.326 de euro

În urma solicitărilor primite de la medici și într-un context sanitar marcat de subfinanțare, Organizația Salvați Copiii România a accelerat în 2021 programul de dotare a maternităților și secțiilor de pediatrie din Regiunea Vest, cu echipamente medicale în valoare totală de peste 94.204 de euro. Rata medie a mortalității infantile în Regiunea Vest (Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara) este de 5,3 la mia de copii născuți vii în 2020, potrivit datelor semidefinitive oferite de Institutul Naţional de Statistică-INS. Regiunea Vest este a doua regiune cu cea mai mică medie a mortalității infantile din țară, după București-Ilfov.

În interiorul regiunii există însă câteva clivaje semnificative:

în județul Arad, rata mortalității infantile a fost de 6,4 la mia de copii născuți vii

în județul Timiș – 4,7 la mie

în județul Caraș-Severin – 4,7 la mie

în județul Hunedoara- 5,9 la mie

În cei 11 ani de campanie, Salvaţi Copiii România a ajuns în Regiunea Vest a ţării cu peste 116 de echipamente necesare supravieţuirii nou-născuţilor și pentru susținerea tratamenentului și a intervențiilor de specialitate în diferite specializări pediatrice precum chirurgie, ORL sau ATI, în valoare de peste 775.326 de Euro, la unitățile medicale din Arad, Reșița, Deva, Lupeni, Oravița, Moldova Nouă, Caransebeș, Petroșani, Hațeg, Hunedoara și Timiș .

Principala cauză a mortalității infantile este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire și recuperare, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide.

De la debutul campaniei de reducere a mortalității infantile în România, Salvați Copiii a investit peste 6.800.000 de euro în dotarea a 102 unități medicale din toate județele țării cu 930 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 130.000 de copii.

O parte din aceste fonduri a fost colectată prin solidaritatea companiilor care au înțeles că sprijinirea maternităților din România este o prioritate socială.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: ”Când am demarat programul de combatere a mortalității infantile, știam că ne așteaptă un drum lung. Am deschis centre în comunități vulnerabile și am pus bazele unui proiect ambițios de dotare a maternităților și secțiilor de Terapie Intensivă Neonatală. Ni s-au alăturat imediat medici dedicați și, treptat, susținători și parteneri sociali, pe care mizăm în continuare. Împreună am reușit să extindem programul și către spitalele de pediatrie.

De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 20% din impozitul pe profit: pentru că înseamnă construcție solidă”.

Deși direcționarea a 20% din impozitul pe profit către cauze sociale este la latitudinea operatorilor comerciali, mulți dintre aceștia nu utilizează acest instrument crucial pentru sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente performante a unităților medicale – a maternităţilor, secţiilor de neonatologie, ATI și pediatrie.

Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca contractul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici. Plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2021.

Microîntreprinderile pot sponsoriza Organizația Salvați Copiii, potrivit legii, în limita a 20% din impozitul pe venit.

ZID PENTRU SPITALE cu 20% din impozitul pe profit

Companiile care vor să se implice în dotarea secțiilor de pediatrie și a maternităților pot trimite contractul de sponsorizare în baza căruia redirecţionează 20% din impozitul pe profit la adresa sustinator@salvaticopiii.ro. Contractul poate fi descărcat de pe site-ul Organizației Salvați Copiii, de aici: https://www.salvaticopiii.ro/implica-te/companii/directioneaza-20-din-impozitul-pe-profit

Contact Salvați Copiii România: Ștefania Mircea, Coordonator program, stefania.mircea@salvaticopiii.ro , 0745.375.148.

