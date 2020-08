Sânandrei are candidat la primărie din partea ALDE. Liviu Gherman a semnat adeziunea la ALDE Timiș

Sânandrei are candidat la primărie din partea ALDE. Liviu Gherman a semnat...

Sânandrei are candidat la primărie din partea ALDE. Liviu Gherman a semnat adeziunea la ALDE și este candidatul desemnat pentru a intra în cursa electorală.

Pe lângă faptul ca este un cunoscut om de afaceri, fiind administrator al restaurantului și terenului de sport “Biarena” , tot timpul și-a dorit binele comunității în care inclusiv el locuiește, mai exact comuna Sânandrei.

Marian Coandă, secretarul coordonator ALDE Timiș, a explicat, miercuri 5 august 2020:

”Așadar, am considerat ca el este omul cel mai potrivit pentru a duce la bun sfârșit interesele cetățenilor. De aceea am creat “Alianța pentru Sânandrei”, ce este formată din oamenii ce lucrează in diverse domenii.

Oamenii ce doresc o schimbare după o guvernare de 8 ani de zile din partea PSD-ul care a stagnat dezvoltarea comunei.

Alianța pentru Sânandrei a creat deja programul politic, iar printre primele puncte, de exemplu, se află introducerea conceptului de buget participativ, prin care administrația din comună, să se dezvolte și prin ideile oamenilor, practic, acest concept le permite consătenilor să vina cu propuneri pentru a îmbunătăți administrația locală.

Și mergând pe același principii, pentru orașul Recaș, am hotărât să-l desemnăm pe domnul Nicula Daniel Silviu, deoarece ne bazăm pe vasta sa experiență politică, având patru mandate de consilier la activ, plus câteva luni de viceprimar și primar interimar.

De asemenea, pentru comuna Cenei, avem un tânăr candidat, Tanasin Sirgian. Am luat aceasta hotărâre, fiindcă principalul mod prin care se poate dezvolta o comună este atragerea de cât mai multe fonduri europene.

Suntem convinși că domnul Tanasin Sirgian este omul de care are nevoie comunitatea din Cenei, pentru a aduce comuna la standarde europene.

Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește comuna Belinț, am considerat că domnul Jivu Ioan să fie cel care ne va reprezenta la aceste alegeri electorale. De asemenea, are o experiență vastă în atât în politică, cât și în administrația locală”.

