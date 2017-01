Prof. dr. Dan V. Poenaru, șeful Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean Timiș, a trimis o scrisoare deschisă parlamentarilor de Timiș, unde prezintă problemele cu care se confruntă județul în domeniul sănătății, aducând și propuneri de rezolvare a acestora.

“Vă prezint principalele obiective ale unei strategii în domeniul sanitar în Timiș, în perioada 2017 -2020. Vă adresez solicitarea ca împreună indiferent de culoarea politică să muncim pentru realizarea acestor obiective minimale, dar foarte importante pentru locuitorii județului nostru”, scrie prof. Poenaru, în document.

Astfel, dr. Ponaru atrage atenția că Timișul are patru probleme importante, în acest moment: 1. În județ s-a instalat un proces de îmbătrânire demografică cu multiple consecințe sociale și economice. 2. Nivelul natalității este constant mic. În 2015 în județ s-au născut 8.519 copii dintre care 4.349 băieți și 4.170 de fete. 3. Conform datelor, mortalitatea generală este în creștere. În 2015 în Timiș au fost înregistrate 8.798 de decese cu vârsta medie la persoană de 71,85 ani. 4. Majoritatea deceselor sunt provocate de boli cronice cum ar fi bolile cardiovasculare, tumorile, bolile cronice respiratorii, diabetul zaharat etc. În acest context, dr. Poenaru consideră că pentru creșterea natalității este nevoie de locuri de muncă și locuințe pentru tineri. De asemenea, el face două propuneri generale pentru ameliorarea situației. 1.Alocarea din bugetul de stat a unei sume de 1.000 euro per cap de locuitori pe an pentru achitarea serviciilor de sănătate. În prezent se acordă numai 788 de dolari, fiind printre cele mai mici sume din Europa. 2. Diversificarea și intensificarea acțiunilor de evaluare și promovare a sănătății, educației sanitare, a metodelor de prevenire împreună cu școlile, părinții și alți parteneri locali.

De asemenea, el face și unele propuneri concrete pe plan local. Este vorba de înființarea unor noi puncte de lucru ale Serviciului de Ambulanță Timiș. Acestea ar urma să fie amplasate în partea de nord a Timișoarei, avându-se în vedere numărul mare de urgențe pe această zonă, și echilibrarea și pe axa nord-sud. Alte puncte vor mai fi în Orțișoara, Biled și zona Nădrag-Criciova. Mai mult, dr. Poenaru arată în scrisoarea deschisă că este nevoie de înființarea a 7 noi centre de permanență care să fie susținute financiar de Consiliul Județean Timiș, construirea unei noi maternități lângă Spitalul Județean Timișoara și ridicarea unui spital municipal în Lugoj cu 500 paturi. Alte propuneri concrete sunt: Finalizarea lucrărilor și dotarea Institutului Oncologic de pe Calea Torontalului, construirea a trei blocuri pentru rezidenți în Giroc, continuarea lucrărilor de reamenajare și modernizare la Spitalul Județean Clinic de Urgență Timișoara, solicitarea Ministerului Sănătății a unei finanțări necesare construcției unei noi clinici de psihiatrie la Timișoara și renovarea a 10 dispensare din mediul rural.