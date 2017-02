Mai multe vaccinuri importante lipsesc la ora actuală din stocul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin. În timp ce copii şi persoanele învârstă aşteaptă să fie imunizate, medicii ridică din umeri.

Vaccinul împotriva hepatitei B va lipsi din România până în ianuarie 2018. La ora actuală stocul de vaccin la nivel naţional este de 22.300 de doze. Se pare că în prezent nu există nicio disponibilitate a producătorilor de a livra alte doze din acest vaccin către România. Aceştia invocă motive care ţin de producţie şi au notificat Agenţia Naţională a Medicamentului.

Asta, în condiţiile în care se estimează că sunt peste 800 de mii de români infectaţi cu hepatita B. Ministerul Sănătăţii speră să găsească doze în alte ţări, deşi lipsa vaccinurilor e o problemă globală.

Probleme mari sunt şi în Caraş-Severin. Conform Direcţiei de Sănătate Publică în stocul instituţiei au mai rămas doar 20 de doze. Deşi DSP a solicitat Ministerului Sănătăţii 2.200 de doze, vaccinul împotriva hepatitei B, întârzie să apară. În timp ce rujeola face tot mai multe victime în Caraş-Severin, (712 cazuri de rujeolă confirmate şi 2 decese, un copil de un an şi două luni şi unul de opt luni) vaccinul împotriva acestei boli se lasă încontinuare aşteptat, scrie radioresita.ro.

Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică nu mai are nicio doză pe stoc iar medicii de familie au teminat şi ei rezervele de la cabinete. În aceste condiţii DSP a solicitat 3.100 de doze de antirujeolic de la Ministerul Sănătăţii pentru anul 2017. Vaccinul tetanic adsorbit (VTA) pentru gravide lipseşte şi el din stocul DSP Caraş-Severin.

Vaccinul BCG (prevenirea îmbolnăvirii nou născuţilor de tuberculoză, în special a formelor grave de meningită şi encefalită) – Stoc de 350.000 doze la nivel naţional. Caraş-Severinul are 160 de doze pe stoc şi a solicitat pentru 2017, 6.000 de doze.

Vaccinul HEXAVALENT diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanos tuse convulsivă, poliomielită, hepatită de tip B şi infecţia cu Haemophilus B) – Contractul pe anul 2017 se va putea încheia numai după aprobarea bugetului. Judeţul are pe stoc 772 de doze şi a solicitat 6.400.

Vaccinul diftero-tetano-pertussis acelular, poliomielitic inactivat (prevenirea îmbolnăvirii prin difterie, tetanoş tuse convulsivă şi poliomielita pentru copiii cu vârsta de 6 ani) – Stocurile sunt epuizate din cauza faptului că în 2016 nu a fost achiziţionat.