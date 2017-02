Joi, 2 februarie, la Hotel Timișoara, conf. dr. Octavian Mazilu, medic primar Chirurgie Oncologică, dr. Dorin Vancea, medic primar Pneumologie și dr. Ștefan Curescu, medic primar Oncologie Medicală, au vorbit despre speranțele bolnavilor de cancer, în această epocă a descoperirilor medicale fără precedent.

Asemenea dezbateri au avut loc în același timp în Cluj și București, cu prilejul Zilei Mondiale de Luptă împotriva Cancerului, care este marcată anual în 4 februarie. De fapt, a fost chiar un dialog în direct dintre specialiștii aflați în cele trei orașe. Testări genetice, diagnostic molecular, imunoterapie, terapii țintite și individualizate, pe baza profilului genetic al tumorilor sunt noile „arme” în lupta împotriva cancerului, care pot face diferența între viaţă şi moarte, în perioada în care trăim. Dr. Ștefan Curescu a explicat că pacienților nu trebuie să le fie frică, fiindcă această maladie se vindecă, în această epocă în care descoperirile în domeniul au evoluat foarte mult.

„Trebuie să lucrăm împreună pentru îndepărtarea fricii pacienților. Cancerul nu înseamnă moarte, ci se tratează cu mare succes, mai ales cu inovațiile recente în domeniile medicamentelor și a chirurgiei. Trebuie să vorbim de o boală cronică obișnuită - așa cum vorbim despre hipertensiune sau diabet - care poate fi tratată. La un pacient cu diabet nu vei simți frica în fața diagnosticului. Mortalitatea la bolnavii de cancer a scăzut și scade în continuare. Sunt descoperiri științifice de tratament care se fac într-un ritm uimitor. Problema este acum în ce măsură sunt capabile statele să susțină aceste progrese în medicină. S-a ajuns chiar la un milion de dolari pe an pentru un tratament în caz de cancer. Depinde mult și de politica guvernelor. Dacă guvernele vor finanța cercetarea în domeniu, lucrurile vor fi accesibile, fiindcă prețurile pot scădea. În cancer se pot găsi mecanisme de ieftinire a tratamentelor. Acum sunt medicamente care țintesc această modificare genetică produsă de cancer, fără să mai dai cu citostatice. Acesta este rolul inovației. Ne aflăm într-o epocă a schimbărilor în domeniul oncologiei care conturează o nouă paradigmă a managementului maladiei. Vorbim de soluții de detectare precoce a cancerului, diagnosticare precisă, terapii personalizate în funcție de structura genetică a tumorilor, care permit abordări individualizate ale pacienților, ce înseamnă rezultate îmbunătățite, atât din punct de vedere al supraviețuirii, cât și a calității vieții omului”, a declarant dr. Ștefan Curescu, șeful Clinicii de Radiologie Oncologică Timișoara.

Conf. dr. Octavian Mazilu, șeful Clinicii de Chirurgie Oncologică din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, a întărit ideea că boala se vindecă, dacă este descoperită în stadii incipiente. „Această maladie continuă să ridice mari probleme atât medicilor, cât și pecienților, dar și comunității pentru a asigura tratamentul. Rezultatele medicale sunt în funcție de momentul în care s-a realizat diagnosticul, dacă boala este la început, atunci și rezultatele sunt mai bune, putem vorbi de vindecare. Cancerul gastric este mai frecvent în Banat, decât media din România, dar și cancerul de col uterin. De fapt țara noastră este pe primul loc în Europa la această maladie care afectează vârste din ce în ce mai tinere. De aceea este firesc să conștientizăm populația și autoritățile de a lua măsuri de diagnostic precoce de screening și de tratament atunci când este cazul. Probabil sunt numite obiceiuri alimentare specifice, dacă acest cancer gastric este mai frecvent în Banat și la bărbați și trebuie să fie și o încărcare genetică. Am operat un pacient acum trei săptămâni care mi-a spus că fuma de la 6 ani. Acum, are 67 ani. M-am distrat că i-am zis în glumă că e un fumător adevărat. Pe de altă parte, rezultatele Chirurgiei și Oncologiei din Timișoara sunt bune și statistic, dar cancerul este o problemă de sănătate mult prea serioasă și mai avem multe de făcut pentru a ne alinia standardelor europene, iar noi medicii tratăm cu toată responsabilitatea această chestiune”, a declarat conf. dr. Octavian Mazilu.

Peste două treimi din cazurile de cancer localizate la nivel pulmonar, cel mai frecvent tip de cancer, sunt diagnosticate în stadii avansate. De aceea rata de supravețuire pentru pacienți este printre cele mai reduse. Dr. Dorin Vancea, șeful Clinicii de Pneumologie a Spitalului de Boli Infecțioase “Victor Babeș” Timișoara, spune că soluția este profilaxia și diagnosticul precoce.

„Creșterea duratei de supraviețuire a pacienților se datorează în special inovațiilor în adenocarcinom și datorită terapiilor țintite care au început să fie aplicate de la începutul anilor 2000. Astfel, s-a ajuns la o rată de supraviețuire de două –trei ori mai mare, pentru anumite categorii de bolnavi și, astfel, a dus la creșterea ratei de supraviețuire globală. Noi trebuie să acționăm prin a preveni îmbolnăvirea, e nevoie de profilaxie, screening și diagnostic precoce și o stadializare foarte rapidă și corectă, astfel, pentru ca majoritatea pacienților să fie operabilă, astfel încât un număr limitat să ajungă la ceste terapii țintite, care ajung să coste până la 5.000 pe lună pentru un pacient. Testele genetice sunt teste de screening, acestea pot spune care sunt persoanele cu risc de a face cancer. Sunt teste care evaluează calitatea și eficiența tratamentului, dar și eventuala recidivă. Lucrurile sunt mult mai complexe. Terapia genetică nu se referă strict la un medicament. În cancerul bronho-pulmonar 25% din cazuri ajung în stadiile incipiente să fie operate, restul ar trebui să ajungă la Oncologie, 75%. Este țara noastră atât de bogată pentru a trata acești pacienți cu terapii genetice? Așadar, banii trebuie direcționați în primul rând pentru prevenție și profilaxie și diagnostic precoce. Toate vor face să utilizăm mult mai eficient fondurile, care sunt și așa puține, iar cazurile care ajung în stadiile 3 -4 pentru care nu mai avem alte soluții să poată beneficia de această terapie genetică”, a spus dr. Dorin Vancea. În fiecare an, în 4 februarie, la nivel mondial este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, inițiativă prin care se urmărește pentru creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la implicațiile afecțiunilor oncologice la nivel populațional și la modul în care fiecare dintre noi poate să lupte împotriva cancerului.