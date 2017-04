De câteva zile, noul director interimar de îngrijiri de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este Maria Daniela Moț. Ea este în același timp și medic rezident la Timișoara, asistent șef la ATI II Arad, coordonator al Programului național de transplant Arad, vicepreședinte al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, doctorand și maistru la Școala Postliceală Sanitară Arad. Nimeni nu pune la îndoială competențele sale, doar că este imposibil ca în 24 de ore să îți îndeplinești toate aceste sarcini de serviciu și în același timp să nu îți neglijezi nici familia. Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, cel care a semnat interimatul, în calitatea sa de doctor în drept se pare că nu a avut nici o reținere să încalce legislația în vigoare.

Ireal: în același timp, la Arad și Timișoara

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad a semnat numirea cu data de 1 aprilie 2017 a noului director interimar de îngrijiri de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Acesta este Maria Daniela Moț, asistent medical principal licențiat, angajată a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad în cadrul secției Anestezie Terapie Intensivă II. Senatorul social-democrat Mihai Fifor a făcut public faptul că directorul de îngrijiri medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este medic rezident la Timișoara. „Ne întrebăm numai când reușești să-ți faci rezidențiatul în Timișoara și să îți îndeplinești și sarcinile de director de îngrijiri medical și desigur să îți desfășori și activitatea la Spitalul Județean”, a declarat senatorul social-democrat Mihai Fifor. În realitate, situația este mult mai amplă decât a fost prezentată de senatorul social-democrat. După o simplă căutare pe Google, putem afla ușor că Maria Daniela Moț este medic director de îngrijiri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, asistent șef la ATI II în cadrul aceluiași spital, medic rezident la Timișoara, maistru instructor la Școala postliceală sanitară Arad, coordonator de transplant la Arad, vicepreședinte al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România-filiala Arad și doctorand. Este dificil de precizat cum reușește să facă față tuturor îndatoririlor, însă cei care au creditat-o cu o asemenea încredere probabil că știu.

Legea călcată în picioare la Spitalul Județean

Legal, directorul interimar de îngrijiri Maria Daniela Moț nu poate îndeplini toate atribuțiile pe care le are, însă acest lucru nu pare să deranjeze pe cei care au numit-o. Asistent șef la ATI II la Spitalul Clinic Județean de Urgență, Maria Daniela Moț și-a continuat studiile, a absolvit Facultatea de Medicină și a devenit medic. În urmă cu doi ani, a promovat examenul de rezidențiat și acum este medic rezident la Timișoara. În același timp, Maria Daniela Moț a fost și asistent șef la ATI II de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și coordonator de transplant la Arad. Numai că acest lucru pare imposibil, cel puțin faptic și se face de ceva timp cu încălcarea legislației în vigoare. Conform contractului de rezidențiat, Maria Daniela Moț ar trebui să participe la activitățile specifice de rezidențiat zilnic, la Timișoara, de la ora 8 la 15. Dar, dr. rezident Maria Daniela Moț, în același timp, conform site-ului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad (https://www.scjarad.ro/images/liste_medical/lista%20pers%20mediu%20grad%20prof.pdf) este asistent medical principal, șef la ATI II. Conform Ordinului 1375 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, „Asistentii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum și personalul sanitar mediu, încadrați în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, în program continuu sau divizat, în același loc de muncă sau în locuri de muncă diferite”. Maria Daniela Moț este asistent șef, deci are mai multe îndatoriri decât un simplu asistent. În același timp, ea este și doctorand. Conform regulamentului de rezidențiat, acest lucru este posibil concomitent doar dacă acesta se desfășoară în cadrul universităţilor de medicină şi farmacie care asigură efectuarea stagiului de doctorat în cursul după–amiezii. Este foarte adevărat că celor șapte ore de rezidențiat la Timișoara, li se mai adaugă cel puțin două ore pe drum, traficul în orașul de pe Bega la orele respective fiind infernal. Făcând un calcul simplu, rezultă că dr. rezident Maria Daniela Moț muncește deja 15 ore pe zi, la care se adaugă timpul cu naveta la Timișoara și cercetarea pentru doctorat, pe care între timp l-a întrerupt pe o durată de 6 luni, probabil, spun anumite surse, din motive de conducător, care a avut anumite probleme. Senatul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad i-a aprobat acest lucru prin Hotărârea 403 din 11.10.2016. În tot acest timp, Maria Daniela Moț este și coordonatorul programului de transplant la Arad. Adică, în timp ce se stabilește că un pacient a intrat în moarte cerebrală, Maria Daniela Moț trebuie să discute cu familia, să obțină acordul acesteia, să convoace imediat comisia de medici care stabilește că pacientul se află în moarte cerebrală, să solicite echipa de transplant etc. Conform site-ului Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad (https://www.scjarad.ro/images/liste_medical/raport%20de%20activitate%20transplant%202016.pdf), în cadrul programului de transplant la Arad în cursul anului trecut, șapte pacienți au fost declarați în moarte cerebrală, dintre care unul singur a fost donator de organe.

Maria Daniela Moț este vicepreședinte al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România. În această calitate, trebuie să se ocupe și de soarta asistenților medicali din Arad, deci să-și sacrifice din timpul său liber. În acest timp, Maria Daniela Moț este și maistru instructor la Școala postliceală sanitară Arad.

Codul muncii prevede însă cu exactitate cât poate munci legal la serviciu un român: repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. Însă, se prevede clar că durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Codul muncii prevede și o excepție: durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Demn de Cartea Recordurilor: director la Arad în timpul programului de rezidențiat din Timișoara

În urmă cu câteva zile, președintele Consiliului Județean Arad a numit-o director interimar de îngrijiri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad pe Maria Daniela Moț. Nimeni nu pune la îndoială competențele profesionale ale dr. rezident Maria Daniela Moț, dar legislația nu îi permite acest lucru. Ordinul 1375 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar prevede că „Asistenții medicali, indiferent de nivelul studiilor, care ocupă funcția de director de îngrijiri, asistent medical șef pe unitate și asistent-șef la serviciile de ambulanță județene și Serviciul de ambulanță București-Ilfov nu pot desfășura activitate în 3 ture sau în 2 ture în sistem de 12 cu 24 ore libere”. Adică, extrem de clar: în timpul dedicat rezidențiatului, nu poți să fii director de îngrijiri și asistent la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Mai mult, regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, valabil din 01.09.2016, prevede cu exactitate la paginile 19-20 care sunt sarcinile directorului de îngrijiri (https://www.scjarad.ro/images/roi_rof/ROF%20septembrie%202016.pdf). Practic, acesta are o importanță foarte mare în activitatea spitalului, deoarece coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate de îngrijire din cadrul instituției, ceea ce ar impune prezența sa la spital în timpul programului principal de lucru, între orele 8-15, când, conform programului de rezidențiat, ar trebui să se afle la Timișoara.

Bani publici încasați cu încălcarea legii

Scandalurile legate de Spitalul Clinic Județean de Urgență nu se mai termină. Pacienții protestează, mamele au ieșit în stradă pentru că în secția de Pediatrie copii lor nu au beneficiat de tratament corespunzător și au stat în condiții demne de evul mediu și există secții care sunt departe de normalitate. În ultima perioadă, Spitalul Clinic Județean de Urgență este condus din interimat în interimat. Așa că, nimeni nu se mai miră că, în conformitate cu legislația în domeniu, cu acordul tacit al conducerilor promovate pe bază de concurs, numite și interimare ale Spitalului Județean Arad, în acest caz s-a încălcat legislația în vigoare. De aproape doi ani de zile, Maria Daniela Moț este medic rezident la Timișoara și asistent șef la Arad și coordonator al programului național de transplant, tot la Arad. Ea a încasat până la urmă bani publici în condiții nelegale. La ATI, sporurile sunt de până la 75%, iar un medic rezident câștigă peste 3.000 de RON. Un asistent șef ATI are de multe ori salariu mai mare decât un medic, iar decât un rezident, cu siguranță. La care se mai adaugă și banii încasați din Programul național de transplant, că doar nu se face pe bază de voluntariat. De câteva zile, Maria Daniela Moț a fost numită, cu încălcarea legii, conform celor demonstrate mai sus, director interimar de îngijiri medicale. Nici această funcție, care ar trebui să-i ocupe destul de mult timp, nu este una voluntară, ci este remunerată din bani publici.

Fără a pune la îndoială competențele profesionale ale Mariei Daniela Moț, ne întrebăm cum nimeni nu s-a sesizat despre suprapunerea de funcții și responsabilități, de programul de rezidențiat de la Timișoara, reglementat strict și normat riguros, desfășurat simultan cu programul de muncă din Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad și nu s-a ținut cont nici de cerințele impuse de legislație pentru ocuparea tuturor acestor funcții.

„Patronul” Spitalului județean arădean, Consiliul Județean, cere în continuare bani de la Guvern dar închide ochii la propria risipă de bani publici din sistemul sanitar arădean. Asta, pentru a nu mai aminti despre banii europeni pe care nu a știut să-i cheltuiască.