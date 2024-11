Săptămâna Cărții la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

În perioada 25-29 noiembrie 2024, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizează Săptămâna Cărții, o sărbătoare culturală ce pune în prim-plan valorile patrimoniului editorial și academic. Evenimentul, organizat împreună cu Editura Universității, va avea loc în două locații emblematice ale instituției: Aula Ștefan Cicio-Pop din cadrul clădirii Rectoratului UVVG (Bdul Revoluției, nr. 94-96) și în Campusul Universitar (str. Liviu Rebreanu, nr. 86).

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII CĂRȚII

Luni, 25 noiembrie

La ora 12:00, evenimentul debutează cu o ceremonie de comemorare a lui Vasile Goldiș, cu depuneri de coroane la bustul marelui corifeu și o slujbă religioasă la bisericuța din curtea Campusului, urmată de lansarea a două volume remarcabile (în Sala de conferințe a Campusului Universitar): Avram Iancu Și Vasile Goldiș. Interferențe Culturale (coord. Marius Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia) și Vasile Goldiș în portrete și evocări ale contemporanilor (coord. Eugen Gagea, Maria Alexandra Pantea, Cristian Bențe).

Marți, 26 noiembrie

În Aula Ștefan Cicio-Pop, la ora 16:00, va avea loc lansarea cărții Gânduri și emoții despre Sfinții Doctori fără de arginți de Simona Luminița Dumitra cu o prefață semnată de Coralia Adina Cotoraci. Modelul Sfinților Doctori fără de arginți este readus prin această carte din adâncurile istoriei și redimensionat din graiul arhaic și melodios al sinaxarelor într-un limbaj modern. Aceasta este o carte omagiu și un posibil ghid pentru aspiranți, studenți și medici, care să funcționeze ca un energizant și catalizator în profesie.

Lansarea de la ora 16:00 este urmată, la ora 18:30, de o conferință online dedicată patrimoniului brâncovenesc prin lansarea cărții Iconostase brâncovenești păstrate în patrimoniul național. Crucile şi moleniile iconostaselor brâncovenești: Istorie și evaluarea stării de conservare, de restaurator Sultana-Ruxandra Polizu.

Miercuri, 27 noiembrie

Ziua de miercuri va include două duble lansări de carte în domeniul dreptului și educației:

15:00: Drept și societate. Tendințe și perspective în context național și internațional (coord. Daniel Berlingher, Anca Moroșteș, Daniela Creț) și Familia în contextul provocărilor actuale – reglementari naționale, europene și internaționale (coord. Daniela Creț, Anca Moroșteș, Daniel Berlingher)

16:00: Dimensiuni ale educației moderne (coord. Vasile Ioan Pop și Laura Stiegelbauer) și Education, Leadership and Teaching in the Field of Humanities (coord. Speranța Sofia Milancovici, Laura Rebeca Stiegelbauer).

La ora 17:30, domnul Francisc Visky va lansa cartea Ochiul magic, Pagini din istoria radioului, radiofoniei și a radioamatorismului, însoțită de vernisajul unei expoziții inedite de aparate radio.

Joi, 28 noiembrie

La ora 16:00, publicul este invitat să descopere perspectiva istorică și literară a jurnalului lui Mihail Sebastian (‘I am Ashamed to be Sad’: Mihail Sebastian’s Journal as Lived History, autor Emanuel-Marius Grec), urmată de lansarea volumului inspirațional În mijlocul furtunii. Ce faci când viața dă cu tine de pământ de Emanuel Popa, la ora 18:00.

Vineri, 29 noiembrie

Săptămâna se încheie cu o zi dedicată în mare parte istoriei:

16:00: Politica externă a României dezbătută în Parlamentul de la București (1899-1914) (autor Sebastian Dragoș Bunghez)

17:00: Petru Pipoș: Istoria Pedagogiei (coord. Stelean-Ioan Boia, Maria Pantea)

18:30: Mitul răpirii sau al lui Obsetrykaion din Sarkynos (Voicu Dașcău)

EXPOZIȚII ȘI SURPRIZE CULTURALE

În cadrul evenimentului, vor fi organizate două expoziții tematice, ambele în Aula Ștefan Cicio-Pop:

Iconografia ortodoxă bizantină, cu lucrări semnate de artiștii iconari Corneliu-Victor Artimon, Alin și Karla Pater, și Elena Boțan

Istoria radioului și aparatelor radio, cu aparate radio din colecția personală a lui Francisc Visky

De asemenea, la intrarea în Aula Ștefan Cicio-Pop, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze o expoziție de carte, cu cele mai reprezentative titluri ale Editurii Universității.

Toate cele trei expoziții vor fi deschise vizitatorilor între zilele de 25 și 29 noiembrie.

O SĂRBĂTOARE A CULTURII SCRISE

Săptămâna Cărții la UVVG este o invitație deschisă pentru studenți, profesori și iubitorii de literatură să participe la un eveniment ce promovează excelența academică și dialogul cultural.

